Suite à des pressions politiques, la chaîne LCP déprogramme la diffusion de l'interview de Kemi Seba

Quand le chef d’AQMI est interviewé par FRANCE 24, ça ne vous dérange pas chers colons? Quand Zemmour est invité partout pour cracher sa haine des Noirs et des arabes ca ne vous dérange pas non plus? Mais quand je parle dans vos médias, c’est la FIN DES TEMPS? 🤣 Vous avez PEUR pic.twitter.com/LBrhUZRoa1