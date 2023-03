The Telegraph demande l'arrestation de l'ex-ministre de la santé britannique pour sa gestion de la Covid

Matt Hancock devrait être arrêté pour inconduite délibérée dans l'exercice d'une fonction publique Article originel : Matt Hancock should be arrested for wilful misconduct in public office Par Allison Pearson The Telegraph, 7.03.23

Ce ministre à la langue bien pendue peut - et doit - être traîné devant une commission d'enquête et tenu de répondre de ses actes et de l'immense préjudice qu'il a causé.



Quelques jours après l'annonce de la nomination de Sue Gray, l'enquêtrice du Partygate, au poste de chef de cabinet de Sir Keir Starmer, une question urgente a été posée au Parlement. A juste titre d'ailleurs. Lorsqu'il s'agit de juger la conduite d'un gouvernement conservateur, la fonction publique est aussi impartiale qu'un commandant taliban dans un groupe de lecture pour filles. Mais était-ce vraiment la question nationale à laquelle il était le plus urgent de répondre ? Depuis huit jours, le Telegraph publie les articles les plus accablants sur l'abus de pouvoir (et de "science") de Matt Hancock et de sa cabale pendant la pandémie. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais après avoir lu tant d'articles sur leur posture politique insignifiante et leur mépris total, en particulier pour les enfants et les personnes âgées, mon seau d'indignation est vide et j'en suis réduit à vomir de la bile.

Et quelle a été la réaction de la Chambre des communes face à ces horreurs ? Pas la moindre.

Heureusement, le Premier ministre a enfin fait savoir qu'il n'était pas content. Aujourd'hui (mardi), Downing Street a émis un blâme.

Mais ailleurs, le silence assourdissant de la majorité des hommes politiques et d'une partie des médias ne peut être qu'un embarras professionnel, voire une honte. J'espère qu'ils éprouvent au moins une once de honte pour leur incapacité à demander des comptes au pouvoir législatif au cours d'une confiscation sans précédent et effrayante de nos libertés civiles. L'opposition de Sa Majesté n'a pas seulement manqué à ce devoir solennel, mais, comme de nombreux radiodiffuseurs influents, elle a activement encouragé le gouvernement à imposer des restrictions draconiennes de plus en plus nombreuses et non prouvées.

Les messages WhatsApp révélés dans les Lockdown Files du Telegraph ne manquent pas vraiment de matière à faire valoir auprès de nos représentants démocratiques. Chaque jour, une nouvelle surprise.

J'ai particulièrement apprécié l'échange WhatsApp qui a révélé l'enthousiasme de Matt Hancock pour offrir des lits du NHS aux patients français de la Covid, alors que le secrétaire d'État à la santé (un certain M. Hancock) disait aux Britanniques de ne pas déranger leur service de santé de peur qu'il ne soit "débordé". Le deuxième confinement que nous vivions tous à l'époque n'a-t-il pas été mis en œuvre, de manière assez agressive si je me souviens bien, pour éviter un "désastre médical et moral" si les hôpitaux venaient à manquer de capacité ? Avons-nous peut-être dormi pendant la conférence de presse au cours de laquelle Matt a révélé, comme il l'a fait dans une lettre adressée à son homologue français, que l'épidémie britannique se situait "principalement dans le nord de l'Angleterre" et qu'il y avait donc des capacités inutilisées à Londres et dans le sud du pays ?



Désolé, j'ai oublié. Matt a déclaré qu'il voulait "effrayer tout le monde" pour que nous nous comportions tous comme de bons garçons et de bonnes filles. Il était donc hors de question de partager des nouvelles rassurantes - "Nos hôpitaux se débrouillent étonnamment bien avec les lits libres dans l'Est et le Sud" - car cela aurait affaibli le contrôle qu'il exerçait sur nous. Ce qui avait commencé comme une impulsion louable pour assurer la sécurité des gens s'est transformé, sans aucun examen nécessaire, en "Comment pouvons-nous garder le pouvoir ?...



