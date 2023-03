Tournée désastreuse de Macron en RDC. Il adopte une posture pro-rwandaise et tance la population congolaise qui se fait massacrer par des milices rwandaises à l'est du pays

Lire aussi :

...Mais c’est à Kinshasa, que le voyage aura été le plus périlleux. Depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron n’a eu de cesse de resserrer les liens entre la France et le Rwanda, un pays qui via le mouvement rebelle M23 attaque l’Est de la RDC depuis un an maintenant. Les Congolais sont à cran, à bout, la détestation de Paul Kagamé a atteint des sommets. Ils sont ulcérés du manque de réaction internationale devant cette agression de leur intégrité territoriale. Lorsque les Congolais comparent leur situation au soutien occidental à l’Ukraine, ils évoquent « un deux poids deux mesures » dont ils seraientles victimes . Or, l’exercice aura été périlleux pour le président français qui ne peut pas prendre le risque de fâcher son homologue rwandais, Kigali étant devenue une pièce de la stratégie française en Afrique. Les soldats rwandais sont, à la demande de Paris, envoyés en Centrafrique, au Mozambique et il est question qu’ils remplacent les forces françaises présentes au Bénin....Lire la suite