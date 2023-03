Tunisie : Exécution cruelle d’un jeune leader Ivoirien (Cameroon Voice)

C’est une vidéo devenue virale qui donne de voir cet autre assassinat raciste de jeune africain en Tunisie. On y voit distinctement un peu moins d’une douzaine de Tunisiens rouer de coup le jeune Ivoirien sans défense au cœur de la rue. A l’observation les assaillants ne sont ni des forces de défense, ou ni dans une quelconque volonté d’appréhender ce dernier pour vérifier la régularité de ses pièces.

Il est pourchassé et blessé sous le regard impuissant de tous les autres Tunisiens, et va s’écrouler non sans recevoir d’autres coups sur la tête. Il est déshabillé, comme pour l’humilier et son corps gisant est laissé sur le carreau jusqu’à ce que mort s’en suive. Lâchement tué suite au discours haineux du président Kaïs Saïed, qui s’indignait de l’envahissement de son pays par des hordes d’Africains avec l’ambition de dénaturer un pays de souche arabo-musulmane.