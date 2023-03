Un ministre de la santé britannique s'est battu pour devenir "M. vaccin" et a prolongé le confinement selon les Lockdown Files (Daily Mail)

Matt Hancock " s'est battu pour être au cœur du déploiement du vaccin, a craint d'être éclipsé par Alok Sharma lorsque le vaccin Pfizer a été approuvé et a rejeté la suppression de la période d'isolement " pandémique " de 14 jours dès novembre 2020 pour sauver la face ", d'après des messages WhatsApp divulgués.

Article originel : Matt Hancock 'fought to be front and centre of vaccine rollout, feared he'd be overshadowed by Alok Sharma as Pfizer jab was approved and rejected cutting 14-day 'pingdemic' isolation period as early as November 2020 to save face', leaked WhatsApps reveal

Daily Mail, 5.03.23

M. Hancock était déterminé à devenir "M. Vaccin" et à gagner politiquement.

Ses assistants lui ont dit que "ce n'est pas grave si vous ne réussissez pas", mais qu'il doit être vu en train d'essayer.

Lire la suite