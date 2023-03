[Vidéo] La crise bancaire, l'insécurité du logement et la préparation à l'effondrement économique à venir (MintPress News)

La crise bancaire, l'insécurité du logement et la préparation à l'effondrement économique à venir Avec James Fauntleroy Article originel : The Banking Crisis, Housing Insecurity and Preparing for the Coming Economic Collapse With James Fauntleroy MintPress News. 23.03.23

Banking Collapse, Housing Insecurity, & More w/ James Fauntleroy / Effondrement bancaire, insécurité du logement et autres sujets avec James Fauntleroy

L'effondrement de la Silicon Valley Bank et l'injection de 50 milliards de dollars dans le Crédit Suisse mettent en lumière la précarité du système bancaire. Alors que les banques prétendent qu'elles sont trop grandes pour faire faillite, la réalité est que les personnes qui souffrent le plus de l'effondrement des banques sont les Etatsuniens ordinaires. Les riches peuvent se protéger en transférant leur argent sur des comptes offshore ou en investissant dans d'autres actifs. Mais les pauvres et les travailleurs étatsuniens qui ont placé leurs économies dans ces banques perdront tout si les banques s'effondrent.



Dans cet épisode de Behind the Headlines, Lee Camp s'entretient avec James Fauntleroy, un collaborateur régulier de l'émission Revolutionary Blackout Network (RBN). Fauntleroy est connu pour ses commentaires incisifs sur la politique et les questions sociales, ainsi que pour son analyse des problèmes urgents qui touchent les Américains aujourd'hui.

Dans cette interview, Fauntleroy partage son point de vue sur l'état précaire du système bancaire, la nécessité d'une réforme réglementaire et l'importance d'être préparé aux situations d'urgence en période d'instabilité économique. Sa profonde compréhension des problèmes et son point de vue unique font de cet entretien un moment à ne pas manquer.

Le système de réserves fractionnaires contribue de manière significative à l'instabilité du système bancaire. Dans le cadre de ce système, les banques sont autorisées à jouer avec l'argent des citoyens et à faire des profits à leurs dépens. L'abrogation de la loi Glass-Steagall et la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs ont permis aux banques de s'engager plus facilement dans des comportements risqués, ce qui augmente la probabilité d'un effondrement bancaire.



Une alternative au système bancaire à réserves fractionnaires est la banque postale, où le bureau de poste fait également office de banque. Grâce à la banque postale, les gens n'auraient plus besoin de confier leur argent à des banques qui ne cherchent qu'à faire des profits. Les gens auraient la certitude que leur argent est en sécurité et ils n'auraient pas à s'inquiéter que les banques jouent avec leur argent.

Les médias de droite aiment à dépeindre Biden comme un socialiste, mais c'est loin d'être le cas. M. Biden et les démocrates sont tout aussi capitalistes que la droite, et ils ne sont pas intéressés par la nationalisation du système financier. L'élite dirigeante a tout intérêt à protéger les banques parce qu'elle y a investi son argent. Tant que les banques font des bénéfices, l'élite continuera à les soutenir.

Fauntleroy pense que l'effondrement bancaire actuel n'est que le début de quelque chose de plus catastrophique. Il prédit un effet domino qui conduira à une crise économique. L'effondrement du marché immobilier en 2008 est un exemple de la manière dont un effondrement bancaire peut déclencher un effondrement économique plus large. Les conséquences d'un effondrement économique sont inimaginables, mais elles pourraient inclure un effondrement de l'ordre public, des troubles civils, voire une révolution.

L'entretien entre Camp et Fauntleroy est un signal d'alarme pour le peuple étatsunien. Elle met en évidence les dangers du système bancaire à réserves fractionnaires et la nécessité