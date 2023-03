Vingt fois les CDC ont exagéré la menace de la Covid avec de fausses données (Daily Sceptic)

Les Centres étatsuniens de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont publié des données inexactes sur la pandémie de la COVID-19 et ont fait des déclarations erronées qui ont exagéré la menace à au moins 20 reprises depuis janvier 2021, selon un nouvel article.

L'article en préimpression (pas encore révisée par les pairs) de Vinay Prasad, Tracy Beth Hoeg, Kelley Krohnert et Alyson Haslam documente 25 cas où les CDC ont signalé des erreurs statistiques ou numériques. Vingt de ces cas (80 %) ont exagéré la gravité de la situation concernant la COVID-19, trois cas (12 %) ont simultanément exagéré et minimisé la gravité de la situation et une erreur était neutre. Une erreur a exagéré les risques liés au vaccin contre la COVID-19. Le CDC a été informé des erreurs dans 16 cas (64 %) et a ensuite corrigé les erreurs, au moins partiellement, dans 13 cas (52 %)...



