Wagner déclare que les combattants russes sont près du centre de Bakhmut (AFP)

Wagner déclare que les combattants russes sont près du centre de Bakhmut considérés comme une "zone de mort".

Article originel : Wagner says Russian fighters near central Bakhmut 'killing zone'

AFP , 11.03.23





Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner a déclaré samedi que ses combattants se trouvaient près du centre de Bakhmut, alors qu'un haut commandant ukrainien a insisté sur le fait qu'il était important de "gagner du temps" avant une prochaine contre-offensive.

Les services de renseignement britanniques ont indiqué dans une mise à jour que la ligne de front dans la lutte pour Bakhmut, la bataille la plus longue et la plus sanglante de l'invasion d'un an de Moscou, s'était déplacée, mais que toute nouvelle avancée russe dans la ville dévastée pourrait s'avérer "très difficile"...

