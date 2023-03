Xi confirme son voyage en Russie alors qu'il apparaît que la Chine envoie des fusils aux soldats de Poutine (The Telegraph)

Xi confirme son voyage en Russie alors qu'il apparaît que la Chine envoie des fusils aux hommes de Poutine Article originel : Xi confirms Russia trip as it emerges China is sending rifles to Putin's men Par Sophia Yan et James Kilner The Telegraph, 17.03.23

Les dirigeants discuteront de l'approfondissement de la coopération russo-chinoise lors de leur première rencontre depuis le début de la guerre.

Le président chinois Xi Jinping effectuera un voyage de trois jours à Moscou dans une apparente démonstration de soutien à Vladimir Poutine.

La rumeur de ce voyage a été officiellement confirmée vendredi par le ministère chinois des Affaires étrangères. La Russie a déclaré que le président chinois se rendait à Moscou à l'invitation de M. Poutine.

Le Kremlin a indiqué que M. Poutine s'entretiendrait en tête-à-tête avec son homologue chinois lundi et qu'il poursuivrait les négociations mardi, avant de faire une déclaration à la presse.

M. Xi aurait également prévu d'appeler le président ukrainien Volodymyr Zelensky après sa visite à Moscou, ce qui constituerait leur première interaction depuis l'invasion.

La Chine a insisté sur le fait qu'elle restait neutre dans le conflit et a appelé à un cessez-le-feu sans faire de proposition concrète sur la manière de parvenir à une résolution.

Pékin a même proposé d'aider à négocier des pourparlers de paix, mais les pays occidentaux doutent de la crédibilité et de l'impartialité de la Chine, étant donné que M. Xi a déjà vanté une amitié "sans limites" avec M. Poutine.

Vendredi, il est apparu que des entreprises chinoises, y compris des entreprises publiques de défense, ont envoyé des fusils d'assaut, des pièces de drones et des gilets pare-balles à la Russie, selon un rapport de Politico basé sur des données douanières datant du second semestre de l'année dernière.

Certains des articles expédiés par la Chine sont à double usage, c'est-à-dire des biens commerciaux qui pourraient être utilisés à des fins militaires.

Pékin s'abstient de critiquer M. Poutine et s'efforce de ne pas qualifier la guerre d'"invasion", préférant parler de "crise ukrainienne".

Dans une déclaration de "règlement politique" en 12 points, publiée à l'occasion du premier anniversaire de la guerre, la Chine a exigé la fin des sanctions occidentales contre la Russie et la sécurisation des installations nucléaires.

Les États-Unis ont pris des sanctions à l'encontre d'entreprises chinoises pour avoir fourni des biens et des services qui, selon eux, soutenaient les opérations de la Russie en Ukraine.

Une société chinoise spécialisée dans les satellites spatiaux a été inscrite sur la liste noire pour avoir fourni des images au-dessus de l'Ukraine, et un groupe d'entreprises a été sanctionné pour avoir fourni des pièces à des drones iraniens utilisés par la Russie.

La visite de M. Xi en Russie fait suite à une série d'entretiens que le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a eus séparément avec le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, et son homologue chinois, Qin Gang.





Poutine "enjoué

Les initiés du Kremlin affirment que l'attitude de M. Poutine a changé au cours des dernières semaines et que le dirigeant russe semble plus détendu et plus joyeux qu'il ne l'a été depuis des mois.

Il y a six mois, M. Poutine observait depuis le Kremlin l'armée russe qui semblait au bord d'un effondrement embarrassant en Ukraine, il était contraint de présenter des excuses publiques humiliantes à M. Xi pour son invasion de l'Ukraine et il était confronté à un effondrement de l'économie.

Mais hier, M. Poutine a plaisanté lors d'un discours de deux heures et d'une séance de questions-réponses avec des oligarques russes.

"M. Poutine a beaucoup plaisanté lors de cette réunion d'affaires. Il est satisfait de la manière dont l'économie russe a résisté aux sanctions totales", a déclaré Sergei Markov, ancien conseiller présidentiel russe et commentateur pro-Kremlin. "C'est la raison pour laquelle M. Poutine a plaisanté joyeusement et que les milliardaires ont ri joyeusement. Ils ont survécu".

L'agence de presse TASS, liée au Kremlin, a publié des photos de M. Poutine souriant et de certains des hommes les plus riches de Russie riant et applaudissant.

M. Poutine a suscité l'un de ses plus grands rires lorsqu'il a semblé se moquer de la pénurie de tomates dans les supermarchés britanniques.

"Nous avons proposé de les aider à passer des salades de tomates aux navets. C'est un bon produit. Cependant, notre récolte dépasse largement celle de l'Europe", a-t-il déclaré. "Il leur sera difficile de nous égaler sans nos engrais....