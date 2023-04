200 formateurs militaires étatsuniens à Taïwan (Taiwan News)

200 formateurs militaires étatsuniens à Taïwan

Article originel : 200 US military trainers now in Taiwan

Taïwan News, 20.04.23





80 % des instructeurs viennent de l'armée étatsunienne pour former l'armée taïwanaise à contrer les tactiques de l'armée chinoise.

Les États-Unis auraient envoyé plus de 200 soldats à Taïwan pour assurer la formation militaire des forces armées taïwanaises.

En février, le Wall Street Journal a cité des responsables étatsuniens affirmant que 100 à 200 soldats seraient envoyés à Taïwan dans les mois à venir. Dimanche, Up Media a cité des sources militaires selon lesquelles le commandement étatsunien Indo-Pacifique a envoyé plus de 200 formateurs militaires à Taïwan pour aider les forces locales à s'entraîner et à proposer des améliorations.

Parmi ces 200 instructeurs, 80 % sont issus de l'armée étatsunienne. La plupart des instructeurs étatsuniens sont stationnés dans les nouveaux centres de formation et les brigades de réserve de l'armée taïwanaise...

