Apartheid sanitaire en France. Les « Restaurants du cœur » sont accusés d'avoir refusé de donner de la nourriture aux suspendus non vaccinés (Media en 4-4-2)

Les Restaurants du cœur sont accusés d’avoir refusé de donner de la nourriture à des suspendus sans salaire sous prétexte qu’ils n’étaient pas vaccinés. Les membres de l’association “les Blouses Blanches” ont exprimé leur indignation lors d’une interview à France Soir.

Au fur et à mesure que la vérité émerge, son lot d’horreurs l’accompagne. Dans cet extrait de l’Entretien essentiel sur France Soir du 6 avril 2023, Sonia et Nathalie de l’association “les Blouses Blanches” apportent un éclairage sur l’attitude des “Restaurants du cœur” qui ont purement et simplement refusé de donner de la nourriture aux suspendus sans salaire.