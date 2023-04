Artiomovsk : Les forces ukrainiennes ont fait exploser un immeuble avec ses habitants, tuant sept civils dont un enfant (Donbass Insider)

Le 11 avril 2023, à Artiomovsk (Bakhmout) les forces ukrainiennes ont fait exploser un immeuble et sa cave où se trouvaient 17 civils. Sept dont un enfant trouveront la mort dans l’explosion. Par miracle, Ioulia, son mari, et leurs deux enfants, dont le plus jeune n’avait alors que deux jours, ont survécu.



Lorsque j’entre dans la chambre d’hôpital où se trouve Ioulia, cette dernière est en train de nourrir son nouveau né, Marik, né le 9 avril 2023 dans la cave de leur immeuble à Artiomovsk. Les conditions dans lesquelles Ioulia a donné naissance à Marik étaient cauchemardesques. Bien que les bombardements se soient miraculeusement interrompus pendant l’accouchement, elle a dû donner naissance à son deuxième fils dans la cave, dans des conditions d’hygiène catastrophiques.

De plus le peu de nourriture qu’elle avait à disposition pendant sa grossesse n’était pas de qualité (l’aide humanitaire fournie par l’Ukraine étant absolument ridicule dans ce domaine), provoquant de graves carences. Résultat, Ioulia doit rester à l’hôpital pour être soignée, laissant son premier fils à sa mère et son mari.

Ioulia est très pâle, et semble très frêle de prime abord après tout ça, et j’ai peur qu’elle ne soit pas en état de m’accorder un entretien. Mais malgré tout ce par quoi elle est passée, elle trouve la force de me raconter ce qu’elle a vécu à Artiomovsk durant l’année écoulée.

Sa famille n’a pas voulu quitter Artiomovsk pour le territoire ukrainien, car le mari de Ioulia savait qu’il serait immédiatement enrôlé de force dans l’armée ukrainienne, ce qu’il refusait catégoriquement. Alors ils sont restés, puis Ioulia a découvert qu’elle était enceinte, alors que les combats s’étaient rapprochés de la ville.

Elle m’explique alors que l’armée ukrainienne n’a pas attendu que les forces russes s’approchent d’Artiomovsk pour bombarder la ville ! Ainsi, en mars 2022, elle a vu voler au-dessus de sa tête des roquettes tirées par les forces armées ukrainiennes contre le centre d’Artiomovsk et Zabakhmoutka. Ces bombardements se sont poursuivis au printemps et à l’été 2022, alors que les forces russes étaient toujours loin de la ville.

Voir l’interview de Ioulia sous-titrée en français :