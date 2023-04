Bakhmut. Les Russes vont-ils intensifier leur attaque ?

Après une phase longue et quelque peu paresseuse, qui a néanmoins tué de nombreuses troupes ukrainiennes, quelqu'un semble avoir donné l'ordre de se dépêcher de prendre Bakhmut.

Article originel : After a long and somewhat lazy phase, which nevertheless killed a lot of Ukrainian troops, someone seems to have given an order to hurry up with taking Bakhmut.

Moon of Alabama, 11.04.23

Rapport d'aujourd'hui du ministère de la Défense russe sur Bakhmut / Artyomovsk :

Dans la direction de Donetsk, les forces principales des troupes russes étaient concentrées près de la ville d'Artyomovsk. Les groupes d'assaut Wagner ont poursuivi les combats pour s'emparer de blocs dans la partie centrale d'Artyomovsk et repousser l'ennemi jusqu'à la périphérie ouest de la ville. Sur les flancs, les équipes d'assaut sont soutenues par les troupes aéroportées.

Les troupes de missiles et l'artillerie du groupe de forces Yug, ainsi que l'aviation opérationnelle et tactique, fournissent un soutien aérien et un appui-feu à l'offensive. Au cours des dernières 24 heures, les avions ont effectué 11 sorties à proximité d'Artyomovsk et les troupes de missiles et l'artillerie ont effectué 48 missions de tir à cette fin. Les pertes de l'ennemi s'élèvent à plus de 450 soldats et mercenaires ukrainiens, trois chars, trois véhicules de combat d'infanterie, six véhicules de combat blindés, des obusiers D-20 et un MSTA-B, ainsi que deux stations radar AN/TPQ-50 de fabrication américaine au cours de la journée écoulée dans cette direction....



