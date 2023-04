Biden se prépare à abandonner l'Ukraine (Moon of Alabama)

Biden se prépare à abandonner l'Ukraine

Article originel : Biden Prepares To Give Up On Ukraine

Moon of Alabama, 25.04.23



---

Note de SLT : Info ou intox avant la contre-offensive otano-ukrainienne ?

---



La "contre-offensive" ukrainienne, qui a fait couler beaucoup d'encre, est destinée à échouer dans son objectif de couper la ligne d'approvisionnement de la Russie vers la Crimée et de libérer le "territoire occupé". L'administration Biden l'a finalement reconnu et s'emploie à réduire les attentes et à blâmer préventivement tout le monde sauf elle-même.



Politico a été le premier à être informé :

Biden’s team fears the aftermath of a failed Ukrainian counteroffensive L'équipe de Biden craint les conséquences d'une contre-offensive ukrainienne ratée



Le New York Times s'est joint à eux :

Ukraine’s Spring Offensive Comes With Immense Stakes for Future of the War Derrière les portes closes, l'administration s'inquiète de ce que l'Ukraine peut accomplir.

L'offensive de printemps de l'Ukraine comporte d'immenses enjeux pour l'avenir de la guerre

Sans une victoire décisive, le soutien de l'Occident à l'Ukraine pourrait s'affaiblir, et Kiev pourrait être soumis à une pression croissante pour entamer des pourparlers de paix sérieux afin de mettre fin au conflit ou de le geler.

Extrait de l'article de Politico :

Publiquement, l'équipe du président Joe Biden a offert un soutien inébranlable à l'Ukraine, s'engageant à lui fournir des armes et une aide économique "aussi longtemps qu'il le faudra". Mais si la saison des combats qui s'annonce n'apporte que des gains limités, les responsables de l'administration ont exprimé en privé leur crainte d'être confrontés à un monstre bicéphale qui les attaquerait des deux côtés du spectre, hawkish et dovish.

D'un côté, on dira que les avancées de l'Ukraine auraient fonctionné si l'administration avait donné à Kiev tout ce qu'elle demandait, à savoir des missiles à plus longue portée, des avions de chasse et davantage de défenses aériennes. L'autre camp, craignent les fonctionnaires de l'administration, affirmera que les lacunes de l'Ukraine prouvent qu'elle ne peut pas forcer la Russie à quitter complètement son territoire.

Cela ne tient même pas compte de la réaction des alliés des Etats-Unis, principalement en Europe, qui pourraient considérer une négociation de paix entre l'Ukraine et la Russie comme une option plus attrayante si Kiev ne peut pas prouver que la victoire est à portée de main.