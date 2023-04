Combien de décès ont été causés par les vaccins contre la covid ? (Substack)

Combien de décès ont été causés par les vaccins contre la covid ?

Article originel : How many deaths were caused by the covid vaccines?

Par Norman Fenton

Substack, 4.04.23



Une analyse approximative à partir d'hypothèses minimales.

Résumé Contrairement à ce que prétendent les partisans du vaccin contre la covid, il existe des preuves tangibles de l'authenticité de la plupart des cas de décès dus à des vaccins signalés au VAERS (États-Unis) et au système britannique des cartes jaunes (Royaume-Uni). Au maximum, 30 % de ces rapports peuvent être considérés comme n'ayant probablement pas été causés par le vaccin.

Il est également prouvé que le taux de déclaration des décès et des événements indésirables à ces systèmes est très faible. Il est probable que moins de 10 % des décès et autres événements indésirables soient signalés. Sur la base de ces hypothèses minimales, nous estimons qu'il y a eu environ 120 000 décès aux États-Unis directement causés par les vaccins contre la covid (entre décembre 2020 et le 23 mars 2023) et 16 000 au Royaume-Uni (entre décembre 2020 et le 29 septembre 2022). plus de 103 décès par million de doses de vaccins anti-covid au Royaume-Uni, avec de grandes différences entre les trois principaux vaccins (187 pour Astra Zeneca, 68 pour Pfizer et 35 pour Moderna). Pour Astra Zeneca, cela représente un décès pour 5348 doses. Si l'on tient compte de la faible proportion de personnes ayant signalé des effets indésirables graves susceptibles d'avoir entraîné des décès prématurés, il est probable que 70 000 décès supplémentaires aux États-Unis et 35 000 au Royaume-Uni ont été indirectement causés par les vaccins. Cela signifie que les décès causés directement ou indirectement par les vaccins représentent environ la moitié de la surmortalité au Royaume-Uni depuis janvier 2021...

...Pouvons-nous estimer le nombre de décès non déclarés à partir du VAERS et des systèmes de cartes jaunes ? Nous voulons faire le moins d'hypothèses possibles pour estimer le nombre de décès non déclarés à partir des décès déclarés. Pour ce faire, nous avons besoin de deux mesures : Le facteur de sous-déclaration : Quelle est la proportion de décès dus aux vaccins qui sont effectivement signalés au VAERS et au système de carte jaune ? Si, par exemple, seuls 10 % de tous les décès dus à des vaccins sont signalés, le facteur de sous-déclaration est de 10 %. Le taux de faux positifs : Quelle proportion des décès dus à un vaccin effectivement signalés à ces systèmes n'est pas causée par le vaccin. Si, par exemple, 40 % de tous les décès signalés comme étant des décès dus à un vaccin n'ont pas été causés par le vaccin, le taux de faux positifs est de 40 %, tandis que 60 % sont des vrais positifs. Les sceptiques du vaccin Covid affirment que le facteur de sous-déclaration est très faible en raison d'une combinaison de facteurs : Les personnes n'ont jamais entendu parler du système de déclaration ou supposent que quelqu'un d'autre le remplira ; Difficulté à remplir le formulaire ; Pas de parent survivant pour remplir le formulaire ; Pas de parent survivant disposé à remplir le formulaire ; Ne pas envisager que la cause de la maladie ou du décès puisse être liée au vaccin. Par rapport aux vaccins précédents, la façon dont les effets nocifs sont probablement transmis par les vaccins MRNA signifie que les événements indésirables sont beaucoup plus étalés dans le temps et dans les organes touchés. Cela réduit inévitablement l'attribution par rapport aux vaccins précédents et suggère que la sous-déclaration pourrait être plus importante. Il a été affirmé que (pour tous les types de vaccins) moins de 1 % des lésions dues aux vaccins sont signalées au VAERS. Une analyse plus récente a avancé le chiffre de 1 sur 41, soit 2,4 %. Je pense que 10 % est une estimation prudente, même si j'envisagerai une fourchette de valeurs. Quel que soit le chiffre réel de sous-déclaration pour le VAERS, il est probable qu'il soit encore plus bas pour le système de la carte jaune, auquel il est particulièrement difficile de soumettre un rapport. Les "partisans" des vaccins affirment souvent que le taux de faux positifs des systèmes VAERS et Carte jaune est très élevé en raison de fausses déclarations ou de déclarations malveillantes, ou du manque supposé de connaissances cliniques des déclarants. Cependant, lorsque le premier lot de décès a été signalé au VAERS pour les vaccins covidiques, McLachlan et al ont entrepris une analyse détaillée (avec une mise à jour en 2023 ici) d'un échantillon de 250 rapports et ont conclu que moins de 15 % d'entre eux pouvaient être considérés comme invalides. Un lecteur nous a alertés sur un article beaucoup plus ancien, datant de 1982 et publié dans le BMJ, qui fournit d'autres informations précieuses sur le taux de faux positifs pour les effets indésirables graves des vaccins qui ont été signalés. Bien que l'échantillon soit de petite taille (57 rapports dans le cadre du système de carte jaune au Royaume-Uni), il montre que 40 étaient de vrais positifs (77 %), tandis qu'aucun des 17 autres n'a pu être prouvé comme étant un faux positif. Ainsi, en l'absence de preuve du contraire, il semble raisonnable de supposer qu'au moins 70 % des décès signalés aux systèmes Yellow Card et VAERS sont authentiques et que le taux de faux positifs est inférieur à 30 %.



Estimation des décès directs causés par les vaccins contre la covid

En tenant compte du taux de faux positifs de 30 % (70 % des décès signalés ont été causés par le vaccin) et des différents facteurs possibles de sous-déclaration, nous obtenons les estimations suivantes du nombre de décès dus aux vaccins covidiques sur la base des systèmes Yellow Card et VAERS pour le Royaume-Uni et les États-Unis :

Ainsi, avec un facteur de sous-déclaration de 10 %, nous estimons à près de 16 000 le nombre de décès au Royaume-Uni et à plus de 120 000 le nombre de décès aux États-Unis. Si ces chiffres peuvent paraître élevés, ils ne représentent qu'une infime partie de tous les décès enregistrés depuis janvier 2021 (date à laquelle les programmes de vaccination ont été entièrement déployés). Par exemple, au Royaume-Uni, plus d'un million de décès ont été enregistrés entre janvier 2021 et fin septembre 2022, de sorte que 16 000 décès dus au vaccin contre la covidie seraient à peine remarqués (moins de 1,6 %) en termes de surmortalité.

Mais qu'en est-il de l'impact des événements indésirables graves signalés sur les décès indirects ?

Le nombre de décès rapportés au VAERS ne représente qu'un faible pourcentage du total des événements indésirables rapportés. Au 24 mars 2023, les totaux aux États-Unis étaient de 947 487 répartis comme suit :

Bon nombre des réactions indésirables les plus graves contribueront de plus en plus à des décès précoces qui ne seront jamais directement attribués aux vaccins. Bien entendu, alors que, comme indiqué ci-dessus, le nombre de décès directement causés par les vaccins n'aura guère d'incidence sur le nombre total de décès en excès, on a émis l'hypothèse que les fortes augmentations récentes des décès en excès dans les pays fortement vaccinés étaient dues au nombre croissant de décès indirectement causés par les vaccins. Ce qu'il nous faut vraiment savoir, c'est quelle proportion des personnes ayant signalé des effets indésirables graves (environ 200 000) est décédée plus tôt qu'elle ne l'aurait été autrement. Si ce chiffre est de 5 %, cela représente 10 000 décès. Sur la base d'un taux de 70 % de vrais positifs et d'un facteur de sous-déclaration de 10 %, cela signifierait que 70 000 décès supplémentaires ont été causés indirectement par les vaccins.

Et les effets indésirables graves signalés au Royaume-Uni ? C'est là que les choses deviennent curieuses. En mars 2023, le gouvernement britannique a décidé de ne plus mettre à jour correctement les chiffres de la carte jaune. En fait, le dernier rapport ne fournit même pas les chiffres actualisés des décès. Il ne fournit pas non plus les détails de la proportion de rapports classés comme "graves" sous une forme facilement consultable. Les seuls chiffres pertinents qui sont relativement faciles à trouver sont les suivants :

Le nombre total de rapports (en additionnant la première colonne) est de 474 018, dont on peut supposer qu'ils correspondent à différentes personnes. Si nous supposons que 20 % de ces 474 018 personnes ont souffert d'au moins un événement indésirable grave (selon la proportion du VAERS), cela représente 94 804 personnes. Si 5 % d'entre elles décèdent prématurément, cela représente près de 5 000 décès. Sur la base d'un taux de vrais positifs de 70 % et d'un facteur de sous-déclaration de 10 %, cela signifierait 35 000 décès supplémentaires indirectement causés par les vaccins. Si l'on ajoute l'estimation ci-dessus de 6 000 décès directement causés par les vaccins covidiques, on obtient un total de 51 000 décès. Il s'agit d'une proportion importante des quelque 120 000 décès excédentaires enregistrés depuis janvier 2021.

Quels sont les taux de mortalité par million de doses ? En appliquant le même taux de vrais positifs et les mêmes taux de sous-déclaration aux données du système de carte jaune (au 29 septembre 2022), nous obtenons le taux de mortalité au Royaume-Uni exprimé en millions de doses pour tous les vaccinés :

Au total, nous constatons 103 décès par million de doses, soit plus de 1 sur 10 000, avec de grandes différences entre les trois principaux vaccins (187 pour Astra Zeneca, 68 pour Pfizer et 35 pour Moderna). Pour Astra Zeneca, cela représente 1 dose sur 5348. Il n'est guère surprenant que le vaccin d'Astra Zeneca ait été discrètement et officieusement retiré au Royaume-Uni dès juin 2021 (il avait déjà été suspendu dans de nombreux pays européens dès mars 2021). C'était avant que Dame Sarah Gilbert - responsable du développement d'Astra Zeneca - ne reçoive une ovation debout sur le court central de Wimbledon pour sa "réussite".

Conclusion Sur la base d'un ensemble minimal d'hypothèses prudentes et raisonnables, nous estimons que, depuis la fin du mois de décembre 2020, environ 16 000 personnes au Royaume-Uni sont mortes directement à cause des vaccins covidiques, tandis qu'aux États-Unis, ce chiffre s'élève à environ 120 000. Un contrôle de validité intéressant est que la population des États-Unis est cinq fois supérieure à celle du Royaume-Uni. Compte tenu de la date plus tardive des chiffres américains et du fait que la sous-déclaration est probablement moins importante aux États-Unis, le taux de mortalité est raisonnablement cohérent entre les deux pays. En ce qui concerne le nombre supplémentaire de personnes susceptibles d'être décédées indirectement à la suite d'effets indésirables graves, nous avons estimé leur nombre à 35 000 au Royaume-Uni et à 70 000 aux États-Unis. Ce nombre plus élevé (par rapport à la taille de la population) pour le Royaume-Uni peut être en partie dû à l'utilisation généralisée du vaccin particulièrement problématique d'Astra Zeneca au cours du premier semestre 2021. Heureusement pour les Américains, ce vaccin n'a pas été utilisé aux États-Unis. Trois fois plus d'effets indésirables par dose ont été rapportés pour ce vaccin que pour le vaccin Pfizer et plus de deux fois plus par dose que pour le vaccin Moderna. Toutefois, comme indiqué ici, tous les rapports de suivi sont supprimés du VAERS public, ce qui signifie que de nombreux rapports du VAERS sont en fait leur version la moins grave. Il manque environ 140 000 identifiants, et chacun d'entre eux pourrait être un rapport de suivi supprimé. Alors qu'Astra Zeneca a effectivement été mis au rebut dans le monde entier, la distribution d'encore plus de rappels pour les autres vaccins se poursuit sans relâche. Pourtant, avant même que ces vaccins ne s'avèrent inefficaces pour stopper l'infection et la transmission, il existait déjà suffisamment de signaux de sécurité qui auraient dû conduire à leur suspension. Aux États-Unis, l'analyse des vaccins Pfizer et Moderna par les CDC eux-mêmes a révélé des centaines de signaux de sécurité, tandis qu'une analyse des données des essais contrôlés originaux de ces sociétés a également révélé des taux inacceptables de réactions indésirables graves. Le récent sondage Rasmussen ainsi que les données d'assurance des États-Unis montrent clairement que les estimations que nous avons faites concernant les décès dus aux vaccins sont vraiment très prudentes. Compte tenu du risque de plus en plus faible que représente le vaccin covid pour tous les groupes d'âge, il n'existe aucune base scientifique permettant à quiconque de recevoir une nouvelle dose de vaccin covid. Cette calamité doit cesser maintenant.