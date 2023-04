Comment les États membres de l'OTAN ont soutenu le mandat d'arrêt lancé par le procureur de la CPI contre Poutine (The Gray Zone)

Comment les États membres de l'OTAN ont soutenu le mandat d'arrêt lancé par le procureur de la CPI contre Poutine

Article originel : How NATO states sponsored ICC prosecutor’s Putin arrest warrant

Par Max Blumenthal

The Gray Zone, 13.04.23

Le procureur général de la CPI, Karim Khan, a récolté des millions auprès des États membres de l'OTAN en élaborant un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine tout en gelant les enquêtes sur les crimes de guerre bien documentés des États-Unis et d'Israël. En cours de route, il s'est fait des amis puissants à Washington, Londres, Kiev et Hollywood.

Le 3 mars 2023, Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale, s'est présenté devant une tribune et a émis une réserve inhabituelle : "Bien sûr, le procureur de la Cour pénale internationale n'est pas le seul à avoir un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine : "Bien entendu, le procureur de la CPI, quelle que soit l'affection et l'estime que je porte à mes chers amis ukrainiens, n'a aucune affinité particulière avec un pays donné. Nous ne sommes partie prenante d'aucune hostilité". "Nous avons une affinité avec la légalité", a insisté M. Khan dans un anglais aux accents britanniques. "Nous avons une affinité et un engagement envers l'État de droit". M. Khan a fait cette déclaration d'indépendance juridique alors qu'il était en tête d'affiche de la conférence "Unis pour la justice", un événement organisé personnellement à Lviv, en Ukraine, par le président Volodymyr Zelensky. Il y a pressé le pas avec le président ukrainien et s'est entretenu avec le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, qui s'était arrêté pour faire avancer les efforts de l'administration Biden visant à traduire le président russe Vladimir Poutine devant un tribunal international chargé de juger les crimes de guerre.

Il s'agissait de la quatrième visite de M. Khan en Ukraine depuis l'invasion du pays par l'armée russe en février 2022. Le 17 mars 2023, M. Khan a présenté un mandat d'arrêt officiel de la CPI à l'encontre de M. Poutine, accusant le président russe de "déportation illégale" d'enfants ukrainiens vers un "réseau de camps" à travers la Russie. Le mandat est arrivé quelques jours avant le 20e anniversaire de l'invasion de l'Irak par l'OTAN, un crime dirigé par des responsables étatsuniens et britanniques que la CPI a refusé de poursuivre à ce jour. Comme l'a rapporté The Grayzone, le mandat de la CPI a été inspiré par un rapport financé par le département d'État qui ne contenait aucun rapport de terrain, aucune preuve concrète de crimes de guerre et aucune preuve que la Russie ciblait réellement les jeunes Ukrainiens dans le cadre d'une campagne de déportation massive. En fait, les enquêteurs ont reconnu n'avoir trouvé "aucun document faisant état de mauvais traitements infligés à des enfants, y compris des violences sexuelles ou physiques, dans les camps mentionnés dans ce rapport". De plus, l'auteur principal de l'enquête a déclaré à Jeremy Loffredo de The Grayzone qu'"une grande partie" des camps de jeunes russes étudiés par son équipe étaient "principalement destinés à l'éducation culturelle - comme, je dirais, les ours en peluche".

Bien que Khan ait promis son indépendance absolue dans sa chasse à Poutine, il est étroitement aligné sur les mêmes gouvernements occidentaux qui sont actuellement engagés dans une bataille par procuration avec la Russie sur le champ de bataille ukrainien. Entre-temps, il a bloqué le dossier de la CPI contre Israël, frustrant les avocats des droits de l'homme qui représentent les victimes de la violence macabre dans la bande de Gaza assiégée. En outre, M. Khan a officiellement abandonné les poursuites engagées par la Cour internationale contre l'armée étatsunienne pour ses actions en Afghanistan. En se concentrant sur l'Ukraine, M. Khan a présidé à une augmentation massive du soutien financier occidental à son bureau, une grande partie de l'argent étant destinée à la défense des droits de l'homme.

Le procureur Khan de la CPI inspire des "soupirs de soulagement à Jérusalem" et le soutien des États-Unis Le président étatsunien Joe Biden a donné le ton à Washington en approuvant sans réserve le mandat du procureur Khan contre Poutine, le déclarant "justifié". Du côté républicain, Lindsey Graham, le plus fervent partisan de la guerre par procuration en Ukraine au sein du Sénat étatsunien, s'est montré encore plus enthousiaste dans son soutien à la campagne de la Cour, qualifiant le procureur de la CPI de chasseur de nazis des temps modernes. L'adhésion soudaine de Washington à la CPI représente une rupture soudaine et clairement opportuniste après deux décennies d'antagonisme. Presque aussitôt que le président étatsunien George W. Bush est entré à la Maison Blanche en 2001, son administration a introduit le Servicemembers Protection Act, une mesure qui autorisait une future invasion militaire étatsuniene de La Haye au cas où la CPI inculperait des membres du personnelétatsunien pour crimes de guerre. Lorsque le projet de loi a été adopté par le Sénat l'année suivante, aucun membre du parti républicain ne s'y est opposé.

Les États-Unis ont intensifié leur campagne contre la CPI en 2019, après que la procureure en chef de l'époque, Fatou Bensouda, a annoncé une enquête sur les crimes de guerre commis par Israël dans les territoires palestiniens occupés. Alors que le secrétaire d'État Mike Pompeo a personnellement dénoncé Bensouda, le Sénat a présenté une résolution bipartisane l'appelant à intensifier ses attaques contre la CPI "politisée". M. Graham figurait parmi les signataires de cette résolution. (L'administration Biden s'oppose également à l'enquête de la CPI sur les crimes de guerre israéliens). Lorsque Bensouda a déclaré son intention d'enquêter sur les États-Unis et les Talibans pour crimes contre l'humanité en Afghanistan l'année suivante, Washington a placé la procureure sous sanctions et a révoqué son visa étatsunien.

Depuis qu'il a remplacé Mme Bensouda en 2021, M. Khan s'est efforcé d'apaiser les nerfs des États-Unis et de leurs alliés les plus enclins à la violence. Le Jerusalem Post a rapporté en juin 2022 que "des soupirs de soulagement ont été poussés à Jérusalem", car M. Khan n'avait "pas fait une seule déclaration publique ni pris une seule mesure publique concernant Israël-Palestine" au cours de sa première année en tant que procureur. "Il n'y a eu aucun progrès significatif ni aucune mesure prise, l'enquête [sur les atrocités israéliennes] n'est pas une priorité pour le bureau du procureur, et aucune affaire n'a encore été engagée", a déclaré à The Grayzone un membre de l'équipe juridique représentant les victimes de la violence israélienne dans la bande de Gaza occupée. "Chaque fois que la question est soulevée devant Khan, il ne prend jamais position et il n'y a jamais eu de déclaration. L'avocat a souligné l'ironie de l'obsession de Khan pour le transfert de civils de l'Ukraine vers la Russie, étant donné qu'il a ignoré la déportation forcée de centaines de milliers de Palestiniens du territoire aujourd'hui connu sous le nom d'"Israël" vers des territoires occupés et des camps de réfugiés à travers le Moyen-Orient. "En Palestine, des civils ont été transférés pendant des décennies, c'est la situation de crimes de guerre la plus documentée de l'histoire", ont-ils déclaré. "La Palestine devrait être le point de référence final pour les crimes de guerre.

"Il s'agit clairement d'une décision politique - il n'y a pas d'autre façon de l'interpréter", a déclaré Jennifer Gibson, une avocate étatsunienne qui dirige une enquête sur les abus commis par les États-Unis en Afghanistan, à propos de l'action de M. Khan. "Elle a donné aux États-Unis et à leurs alliés une carte de sortie de prison gratuite. Avec ses deux enquêtes les plus controversées terminées, une figure clairement souple au bureau du procureur et les troupes russes en Ukraine, la CPI, auparavant malmenée, a soudainement connu un déluge de soutien financier de la part de l'Occident. "Dans les semaines qui ont suivi le 24 février [2022, date à laquelle la Russie a envahi l'Ukraine], la Cour [pénale internationale] a été inondée d'argent et de détachements", rapporte JusticeInfo.net. Une grande partie de l'argent a été versée directement au bureau de M. Khan, avec des affectations spéciales pour les efforts visant les fonctionnaires russes. Comme l'a expliqué Maria Elena Vignoli de Human Rights Watch à JusticeInfo.net, "dans les messages entourant les différents engagements pris, les Etats n'ont pas toujours été très prudents et ont souvent fait le lien entre leur contribution et l'Ukraine, créant ainsi une perception de politisation ou de sélectivité dans le travail de la Cour".

Washington et Londres ouvrent la voie à M. Khan de la CPI C'est le 28 février 2022 que Khan a annoncé son intention de "procéder à l'ouverture d'une enquête sur la situation en Ukraine, aussi rapidement que possible". L'opération militaire russe en Ukraine n'avait alors que quatre jours. Quelques jours plus tard, le 2 mars 2022, l'ambassade britannique à La Haye a remis à M. Khan un document cosigné par plus de 40 diplomates étatsuniens et britanniques l'exhortant à enquêter sur la Russie pour violation du Statut de Rome de la CPI. Le même jour, le sénateur Graham a présenté une résolution au Sénat étatsunien demandant que "Vladimir Poutine et les membres du régime russe soient tenus responsables des nombreux actes de guerre, d'agression et de violation des droits de l'homme qui ont été commis sous sa direction". Même si des faucons comme John Bolton ont averti que le soutien au mandat de la CPI pourrait valider de futures actions en justice contre des citoyens étatsuniens, la résolution a été adoptée à l'unanimité.

Quelques heures à peine après avoir publié sa résolution condamnant les violations présumées du droit international, M. Graham a appelé à l'assassinat de M. Poutine sur Twitter. "Y a-t-il un Brutus en Russie ? Y a-t-il un colonel Stauffenberg plus performant dans l'armée russe ?", a plaidé le sénateur le 3 mars 2022. "La seule façon de mettre fin à cette situation est que quelqu'un en Russie élimine ce type...

Traduction SLT

---

