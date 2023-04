Contrats Pfizer : un lobbyiste belge poursuit Ursula von der Leyen en justice

Un lobbyiste a déposé une plainte visant directement la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, auprès de la justice belge. Cette dernière pourrait voir son immunité levée, et les SMS échangés avec le CEO de Pfizer, Albert Bourla, pourraient être consultés par le juge d’instruction en charge du dossier.

L’affaire des contrats Pfizer avait jusqu’à présent fait l’objet de plaintes administratives contre la Commission, notamment auprès du Médiateur européen et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui avait été saisie par le New York Times.

C’est la première fois que Mme von der Leyen est attaquée à titre personnel sur ce dossier.

Frédéric Baldan, un lobbyiste belge accrédité auprès des institutions européennes, estime que les infractions présumées portent atteinte aux finances publiques de son pays et à la confiance publique, qui est est définie dans la plainte comme étant la « croyance collective dans l’État en tant que puissance institutionnelle de réalisation du bien commun ».

En effet, selon le plaignant, qui s’est constitué partie civile, les finances publiques de la Belgique auraient été lésées par les négociations de Mme von der Leyen avec Pfizer concernant un contrat signé en mai 2021 par l’exécutif européen avec le géant pharmaceutique américain portant sur 1,8 milliard de doses de vaccin.

M. Baldan a déposé sa plainte le 5 avril dernier au tribunal de première instance de Liège, directement auprès du juge d’instruction Frédéric Frenay. Le juge belge pourrait demander la levée d’immunité de Mme von der Leyen pour réaliser l’enquête.

« Le SMSgate prend une tournure pénale. La présidente de la Commission européenne est accusée d’“usurpation de fonctions et de titre”, “destruction de documents publics” et “prise illégale d’intérêts et corruption”. [Affaire] à suivre, comme l’enquête en cours du Parquet européen », a déclaré l’eurodéputée Michèle Rivasi, en pointe sur le dossier.