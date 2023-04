De retour de Chine, Macron déclare que les Européens devraient se préoccuper de leurs propres intérêts et ne pas devenir des "suiveurs" lorsqu'il s'agit de Taïwan

"La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions suivre" sur la question de Taïwan "et nous adapter au rythme étatsunien ou à la sur-réaction chinoise", déclare le président français dans l'interview publiée aujourd'hui et donnée vendredi lors de sa visite en Chine et avant le début des exercices militaires chinois encerclant Taïwan.

Macron s'éloigne des États-Unis et de la Chine concernant Taïwan Article originel : Macron distances from USA and China to Taiwan Hellas, 10.04.23 LE PRÉSIDENT Emmanuel Macron "refuse d'entrer dans la logique des blocs" et demande que l'Europe ne soit pas l'attachée des Etats-Unis ou de la Chine sur la question de Taïwan, dans un entretien au journal Les Echos.

Macron : l'Europe ne doit pas prendre parti sur Taiwan ; Rubio : "Macron parle-t-il au nom de toute l'Europe ?

Macron: Europe Shouldn’t Take Sides on Taiwan; Rubio: ‘Does Macron Speak For All of Europe?’

(CNSNews.com) - Le président français Emmanuel Macron a terminé une visite très médiatisée en Chine en déclarant aux journalistes que les Européens devraient se préoccuper de leurs propres intérêts et ne pas devenir des "suiveurs" lorsqu'il s'agit de Taïwan.

Le sénateur Marco Rubio (R-Fla.) a réagi aux commentaires frappants du dirigeant du plus vieil allié des Etats-Unis en disant que les Etats-Unis devraient demander aux Européens si M. Macron parle en leur nom - et il a lancé un avertissement à propos de l'Ukraine.

Si les alliés des États-Unis en Europe s'alignent sur la position de M. Macron et "ne vont pas prendre parti entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan", a déclaré M. Rubio dans un clip vidéo en ligne, "alors peut-être que nous ne devrions pas non plus prendre parti [au sujet de l'Ukraine]".

À l'issue d'une visite de trois jours, au cours de laquelle il s'est entretenu pendant six heures avec le président chinois Xi Jinping, M. Macron a été interrogé dans son avion par des journalistes de Politico et d'un journal français, Les Échos.

Il leur a dit que les Européens risquaient d'être entraînés dans des "crises qui ne sont pas les nôtres", ce qui empêcherait l'Europe de développer son "autonomie stratégique", une idée que M. Macron défend depuis des années...

