Des centaines de Français victimes d'accidents cardiaques après des rappels de vaccins bivalents (TrialSite News)

Des centaines de Français victimes d'accidents cardiaques après des rappels de vaccins bivalents Article originel : Hundreds of French Citizens Suffer Cardiac Events After Bivalent Boosters Trial Site News, 29.03.23

J'ai siégé ou présidé deux douzaines de comités de surveillance de la sécurité des données pour des essais randomisés de nouveaux médicaments ou dispositifs expérimentaux. Je peux vous dire de première main que pour les vaccins contre la COVID-19, une fenêtre réglementaire de 30 jours après l'injection est une bonne occasion d'attribuer des événements indésirables au produit lorsque les complications particulières d'intérêt sont connues pour être causées par la protéine Wuhan Spike induite par l'ARNm.

Jabagi et al, ont rapporté dans le NEJM, à partir du système national de données de santé français relié à la base de données nationale de vaccination contre la COVID-19, des événements cardiovasculaires survenus après des injections de rappel de vaccins bivalentes d'ARNm BA4/BA5. Toutes les personnes âgées de 50 ans ou plus et ayant reçu une dose de rappel entre le 6 octobre et le 9 novembre 2022 ont été incluses dans l'étude. Le composite AVC ischémique/hémorragique, infarctus du myocarde ou pulmonaire est survenu chez 335 malheureux. Les auteurs commettent l'erreur de diviser les cas par le nombre total de personnes vaccinées et de comparer les taux aux rappels monovalents. Aucune de ces opérations n'est valable puisque la saisie des événements est incomplète et que la comparaison n'a pas été faite avec un placebo ou un groupe témoin...

