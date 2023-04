Des documents divulgués révèlent les plans de guerre des États-Unis et de l'OTAN en Ukraine. Les documents fuités initiaux faisaient état d'une perte de 17.000 soldats russes et de 71.000 soldats ukrainiens. Selon les USA, ils auraient été falsifiés (The Gray Zone)

Des documents divulgués révèlent les plans de guerre des États-Unis et de l'OTAN en Ukraine Article originel : Leaked documents expose US-NATO Ukraine war plans Par Alexander Rubinstein The Gray Zone, 7.04.23

Selon le New York Times, le Pentagone enquête sur la fuite tandis que la Maison Blanche "s'efforce de les faire supprimer". Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, semble avoir confirmé la campagne de pression, en commentant sarcastiquement : "Oui, vous pouvez tout à fait effacer des choses d'Internet - cela fonctionne parfaitement et n'attire pas du tout l'attention sur ce que vous essayiez de cacher."

Les documents divulgués affirment que la Russie a subi des pertes de troupes allant de 16 000 à 17 500, tandis que les pertes ukrainiennes s'élèvent à 71 500 - une différence stupéfiante qui va à l'encontre du récit triomphaliste projeté par Kiev. Ces documents sont datés du 1er mars 2023 et semblent faire partie d'un effort continu d'information visant à analyser les progrès de la guerre et à planifier une contre-offensive ukrainienne.

Des documents classifiés du Pentagone contenant des informations sur les plans des États-Unis et de l'OTAN pour une offensive ukrainienne et des détails clés de la guerre en cours ont fait l'objet d'une fuite. L'administration Biden exigerait qu'ils soient retirés d'Internet. Y a-t-il un objectif caché derrière cette fuite ?

Yeah, you can totally delete things from the Internet – that works perfectly and doesn’t draw attention to whatever you were trying to hide at all

Documents divulgués : Les Ukrainiens tués au combat sont plus nombreux que les Russes (4:1)

L'information la plus notable contenue dans les documents ayant fait l'objet d'une fuite concerne le nombre de morts dans l'armée, les pertes ukrainiennes et russes étant estimées à un rapport de 4 contre 1. Selon un document, 71 500 soldats ukrainiens ont été tués au combat.

Ce chiffre est proche des 100 000 KIA cités par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un discours prononcé en novembre 2022, avant que ses propos ne soient rétractés. Il correspond également aux déclarations de l'un des principaux conseillers du président ukrainien Vlodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, qui a déclaré à la BBC en juin de l'année dernière que l'Ukraine perdait entre 100 et 200 soldats par jour (200 morts par jour sur une période de 370 jours entre le lancement de l'opération militaire russe et la date de publication des documents représenteraient un total de 74 000 morts).

D'autres responsables étatsuniens et européens ont avancé des chiffres radicalement différents, situant le nombre de morts russes à plus de six chiffres. Par exemple, le chef de la défense norvégienne a chiffré à 100 000 le nombre de soldats ukrainiens morts contre 180 000 pour la Russie, tandis que le président de l'état-major interarmées, le général Mark Miley, a affirmé que les pertes russes étaient "nettement supérieures à 100 000".

Un autre détail important des documents concerne la taille des lignes de front à Donetsk : La Russie maintient 91 bataillons dans l'"axe de Donetsk", avec un effectif total d'environ 23 000 personnes, tandis que l'Ukraine maintient huit brigades et 40 bataillons, avec un effectif total de 10 000 à 20 000 personnes.

Les documents décrivent également les livraisons d'armes à l'Ukraine par les États-Unis et d'autres pays de l'OTAN, ainsi que les programmes d'entraînement des forces ukrainiennes à l'approche de la contre-offensive de printemps. Le calendrier s'étend de janvier à avril, détaillant douze brigades ukrainiennes en construction et les armes qui leur ont été ou seront livrées. Neuf brigades seraient armées et entraînées par les États-Unis et les alliés de l'OTAN, et six seraient prêtes d'ici la fin du mois de mars, tandis que les autres seraient en action d'ici la fin du mois d'avril. Les brigades auraient besoin de 253 chars, 381 véhicules mécanisés, 480 véhicules à moteur, etc.



Si les documents diffusés sur Telegram contiennent des informations importantes sur les capacités militaires de l'OTAN et de l'Ukraine et mettent en lumière l'ampleur étonnante de l'engagement étatsunien dans la guerre, leur publication soulève un certain nombre de questions.

Si les documents ont été partiellement falsifiés, ont-ils été diffusés pour aider la Russie à atteindre ses objectifs en matière de relations publiques, peut-être en minimisant le nombre de ses victimes ou en gonflant celui de son ennemi ? Ils ne tromperaient certainement personne au ministère de la défense, qui dispose manifestement des dossiers originaux. Ou bien se pourrait-il que les États-Unis aient divulgué les documents avec des renseignements erronés disséminés dans leur contenu afin de confondre la Russie avant une offensive ukrainienne ?

Il est également possible qu'ils soient authentiques à 100 %. Si c'est le cas, l'Ukraine et ses protecteurs occidentaux pourraient avoir des problèmes plus graves que quelques fuites de documents.