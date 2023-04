Une méta-analyse fait l'effet d'une bombe - Les vaccins contre la Covid-19 deviennent plus dangereux que bénéfiques (TrialSite News)

Des méta-analyses font l'effet d'une bombe - Les vaccins contre la Covid-19 deviennent plus dangereux que bénéfiques Article originel : Bombshell Meta-Analyses—COVID-19 Vaccines Becoming More Dangerous Than Beneficial TrialSite News, 5.04.23

Récemment, Peter C. Gøtzsche, éminent médecin danois, chercheur et ancien responsable du Nordic Cochrane Center, et Maryanne Demasi, journaliste biomédicale, ont réalisé une analyse systématique des essais systématisés et des études d'observation portant sur les effets indésirables graves associés à la vaccination contre la COVID-19. Actuellement téléchargée sur le serveur de préimpression medRxiv, l'étude du duo porte sur 18 revues systématiques, 14 essais randomisés et 34 autres études avec groupe de contrôle. Il est important de noter que la majorité des études étaient de qualité médiocre. Il convient de noter que le duo a constaté des effets indésirables graves (EIG) beaucoup plus importants avec les vaccins qu'avec le placebo dans le cadre d'un examen systématique des données réglementaires sur les deux essais pivots des vaccins à ARNm. Les auteurs de cet article, qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen par les pairs, signalent que l'excès de risque était considérablement plus important que le bénéfice - le risque d'hospitalisation. Les vaccins à vecteur adénovirus augmentaient les risques associés à la thrombose veineuse et à la thrombocytopénie, tandis que les vaccins à ARNm étaient liés à un risque accru de myocardite, avec une mortalité d'environ 1 à 2 pour 200 cas. Les résultats de cette méta-analyse sont vraiment troublants. Bien qu'elles n'aient pas encore fait l'objet d'une évaluation par les pairs, les chercheurs devraient les examiner attentivement.



Malheureusement, les résultats ne sont pas bons, mais ce n'est pas non plus une surprise étant donné le nombre de blessures liées aux vaccins dont TrialSite a assuré le suivi au cours des deux dernières années. Dans cette revue systématique, les auteurs font état de "dommages neurologiques graves associés aux vaccins contre la COVID-19, notamment

Paralysie de Bell

Le syndrome de Guillain-Barré

Trouble myasthénique

Accident vasculaire cérébral

Tous ces effets sont probablement induits par des réactions auto-immunes que les auteurs soupçonnent d'être associées aux vaccins contre la COVID-19. Sur la base de leurs conclusions, les auteurs soulignent qu'il y a lieu de s'inquiéter davantage :

"Les préjudices, c'est-à-dire ceux qui empêchent les activités quotidiennes, n'ont pas été suffisamment signalés dans les essais randomisés". Pour aggraver les choses, Gøtzsche et Demasi ont constaté que des préjudices plus graves étaient "fréquents dans les études sur les doses de rappel après une vaccination complète" et qu'ils avaient été consignés dans une étude antérieure portant sur des personnes déjà infectées.



Financement de l'étude

Cette étude a été financée de manière indépendante par l'Institute for Scientific Freedom et par un bailleur de fonds privé ayant requis l'anonymat, un cinéaste à la retraite n'ayant aucun conflit d'intérêts en rapport avec notre examen.





Limites de l'étude

Les auteurs signalent quelques limites : L'utilisation des vaccins dans les différents groupes d'âge n'était pas la même dans toute l'Europe et la moitié de la période d'observation s'est déroulée après que l'EMA a fait part de ses inquiétudes concernant d'éventuels caillots sanguins provoqués par les vaccins à vecteur à adénovirus.

Les résultats de cette étude n'ont pas été examinés par des pairs et ne doivent pas être cités comme preuves médicales.

Source : - Serious harms of the COVID-19 vaccines: a systematic review

