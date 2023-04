Des militaires ukrainiens usent de la force pour emmener des jeunes qui refusent la mobilisation (France 2)

Plus d’un an après le début de la guerre en Ukraine, certains citoyens refusent la mobilisation. Beaucoup craignent de tomber au combat. Alors, ils tentent de trouver des parades légales et illégales.

La scène se déroule dans le centre d’Odessa (Ukraine), des militaires ukrainiens usent de la force pour emmener un jeune qui manifestement refuse la mobilisation. Plusieurs vidéos de ce genre circulent sur les réseaux sociaux. Elles ont été authentifiées et des enquêtes sont en cours sur de possibles abus de pouvoir. À Kiev, ces patrouilles militaires inquiètent. Un jeune homme de trente ans échappe à la mobilisation en tant que fonctionnaire. Toutefois, il a quand même reçu une lettre de convocation qui l’a littéralement paniqué. Il ne s’imagine absolument pas mourir pour l’Ukraine.

Des moyens légaux et illégaux Les experts estiment que 100 000 soldats seraient tués, blessés ou capturés. Andrii Novak, avocat, est spécialiste des questions militaires. Des dizaines de clients lui demande comment échapper à l’enrôlement. "On cherche les moyens légaux pour reporter la mobilisation. Mais, il y a malheureusement des moyens illégaux avec la corruption", explique l’avocat. En moyenne, 7 000 euros sont nécessaires pour échapper à la mobilisation. Dorothée Olliéric, envoyée spéciale à Kiev, nuance : "Si l’enthousiasme s’est un peu envolé dans les grandes villes, il faut savoir qu’aux quatre coins du pays de nombreux volontaires rejoignent encore la ligne de front. […] Des milliers de soldats s’entrainent pour la grande offensive du printemps."