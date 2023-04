Des relevés bancaires révèlent des transactions de plusieurs millions entre Hunter Biden et des entreprises chinoises selon le sénateur Johnson (Just The News)

Des relevés bancaires révèlent des transactions de plusieurs millions entre Hunter Biden et des entreprises chinoises : Le sénateur Johnson

Article originel : Bank Records Show Millions in Transaction Between Hunter Biden, China Firms: Sen. Johnson

Par Charlotte Hazard*

Just The News, 13.04.23



Le sénateur GOP du Wisconsin Ron Johnson affirme que l'institution financière sino-étatsunienne Cathay Bank a remis aux républicains du Sénat des documents montrant que des millions de dollars sont allés de sociétés chinoises à Hunter Biden, le fils du président Biden.

Les républicains et d'autres ont commencé à s'inquiéter pendant la campagne réussie du président Biden à la Maison Blanche en 2020, sinon plus tôt, que Hunter Biden ait utilisé le nom et l'influence de la famille pendant que son père était vice-président pour faire des millions dans des transactions commerciales à l'étranger, ce qui aurait également pu compromettre la sécurité nationale des États-Unis.

M. Johnson a déclaré au Washington Times que les dossiers montrent que la famille Biden était impliquée dans la société CEFC China Energy, aujourd'hui disparue, qui avait des liens avec le Parti communiste chinois.

La société a donné 1 million de dollars à Hudson West III, une coentreprise détenue par Hunter Biden et Gongwen Dong, qui est un associé du fondateur et président de CEFC, Ye Jianming, d'après les documents bancaires.

Dans mon esprit, c'est le gouvernement chinois qui dit à Joe Biden : "Nous avons des infos sur toi, mon pote. Et nous sommes prêts à le distribuer", a déclaré M. Johnson.

Les documents fournis par la banque comprennent également ceux du frère du président, James Biden.

La Cathay Bank possède des bureaux à Los Angeles et en Chine.

M. Johnson affirme que la banque a remis les documents à lui-même et à son collègue sénateur Chuck Grassley, de l'Iowa. D'autres banques ont refusé de répondre aux demandes des sénateurs.

- - -

* Charlotte Hazard est journaliste à Just the News.