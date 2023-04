Documents confidentiels divulgués : Des soldats français actifs sur le champ de bataille en Ukraine dans le cadre de l'OTAN. La France dément (Politico)

La France nie toute présence militaire en Ukraine Article originel : France denies military presence in Ukraine Par Laura Kavaly Politico, 09.04.23

Le gouvernement français a démenti samedi que des soldats français se trouvaient sur le terrain en Ukraine, a rapporté Le Monde.

"Il n'y a pas de forces françaises engagées dans des opérations en Ukraine", a déclaré l'équipe du ministre des Forces armées Sébastien Lecornu au journal français.

Des fuites de documents détaillant les plans de l'offensive militaire ukrainienne du printemps et circulant en ligne laissent entendre que des soldats français sont présents sur le champ de bataille en Ukraine. Selon The Guardian, "une diapositive suggère qu'un petit contingent de moins d'une centaine de membres des opérations spéciales des pays membres de l'OTAN, à savoir la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Lettonie, est déjà actif en Ukraine".

Le matériel contiendrait également des informations sur l'état de préparation et les capacités d'entraînement de l'Ukraine, ainsi que sur le nombre de morts.

On ignore qui a obtenu et divulgué les documents à l'origine, et dans quelle mesure ils ont pu être modifiés. Il pourrait également s'agir d'une "opération de désinformation russe", ont déclaré des responsables étatsuniens.

"Les documents cités ne proviennent pas de l'armée française. Nous ne commentons pas les documents dont la source est incertaine", a également déclaré l'équipe de M. Lecornu au journal Le Monde.