Donald Trump vient d'être inculpé... mais pourquoi ? (Off Guardian)

Donald Trump vient d'être inculpé... mais pourquoi ? Article originel : Donald Trump was just indicted…but why? Par Kit Knightly Off Guardian, 31.03.23

La nuit dernière, il a été annoncé que l'ancien président Donald Trump était inculpé par le grand jury de Manhattan, et qu'il devrait se rendre aux autorités dans la journée.



L'acte d'accusation est scellé jusqu'à la lecture de l'acte d'accusation, mais nous connaissons la nature approximative du ou des chefs d'accusation. Il est essentiellement accusé d'avoir versé de l'argent à l'actrice pornographique Stormy Daniels pour l'empêcher de s'adresser à la presse. CNN fait état de sources anonymes "familières avec l'affaire" qui prédisent plus de 30 chefs d'accusation liés à la fraude, mais tout ce que l'on sait réellement, c'est qu'il s'agit de l'argent occulte versé à Daniels.

En soi, l'argent du silence n'est pas techniquement illégal, mais s'il pouvait être établi que des fonds de campagne ont été utilisés pour effectuer le paiement et que Trump était au courant, il s'agirait d'un délit de financement de campagne.

Oui, une violation du financement de la campagne. C'est tout. Des noms beaucoup plus modestes ont vu des crimes beaucoup plus graves balayés sous le tapis.

La campagne d'Hillary Clinton a été reconnue coupable du même crime pour avoir commandé le ridicule "dossier Steele". Pas d'arrestation, juste une amende... et ils essayaient littéralement de répandre de fausses informations pour faire basculer une élection.



Alors pourquoi pouvons-nous nous attendre à voir la photo de Trump en couverture de tous les journaux demain ? Pourquoi Donald Trump est-il le premier président à être inculpé, et non, disons, Richard Nixon ou George Bush Jr ?

Il existe deux écoles de pensée à ce sujet, ou plutôt deux récits concurrents.

Le récit des médias libéraux, des démocrates et de la foule sur Twitter est que Donald Trump est un dangereux quasi-dictateur qui a tenté un coup d'État en janvier 2021 et qu'il doit être puni et persécuté pour tous les crimes possibles et imaginables afin de s'assurer qu'il ne s'approchera plus jamais du pouvoir politique, de peur qu'il ne se transforme en Hitler au sens propre.