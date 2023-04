Fuites au Pentagone : 5 façons de distinguer le VRAI du FAUX (Off Guardian)

Fuites au Pentagone : 5 façons de distinguer le VRAI du FAUX

Par Kit Knightly

Off Guardian, 22.04.23

Nous avions promis un article plus long sur les "fuites" du Pentagone, le voici. Les lecteurs réguliers connaissent probablement mon opinion sur les fuites de documents en général, mais si ce n'est pas le cas, permettez-moi de citer mon propre article de 2019 sur les (absurdes) "documents sur l'Afghanistan" : Un grand nombre de "fuites" modernes n'ont rien à voir avec la réalité. Il s'agit d'exercices orwelliens visant à contrôler le narratif [...] en veillant soigneusement à ce que l'"establishment" et l'"alternative" se rejoignent au milieu, contrôlés par la même source.

Cela ne veut pas dire que TOUTES les "fuites" sont automatiquement et omniprésentes dans les exercices de contrôle narratif, il est clair que certaines sont réelles... mais il est généralement assez facile de les distinguer. En fait, voici une petite liste de contrôle.

1. Si votre "fuite" vous apprend des choses que vous savez déjà, il s'agit probablement d'une fausse fuite. La "fuite" d'informations largement connues et accessibles au public est une tactique très courante. Dans les "fuites" concernant le Pentagone, par exemple, il a été "révélé" que les États-Unis espionnaient la Corée du Sud, Israël et l'Ukraine. Mais les États-Unis espionnent tout le monde, y compris leurs alliés, et nous le savons tous depuis des décennies. En outre, tout le monde espionne tout le monde, c'est ainsi que le jeu se déroule. Faire croire qu'il s'agit d'une grande révélation et l'indignation du gouvernement sud-coréen est la marque d'une fausse fuite.

2. Si votre "fuite" renforce le discours dominant, il s'agit probablement d'une fausse fuite. Les fuites peuvent être utilisées pour gérer et/ou renforcer le discours dominant. Les Afghanistan Papers en sont, une fois de plus, un excellent exemple. L'"histoire secrète" qui n'a fait que répéter les mythes et les mensonges sur la guerre étatsunienne. Ou encore les courriels de Fauci, qui ont ressuscité la théorie de la fuite de laboratoire sur les origines de la Covid, mais qui ont renforcé l'idée que la Covid existait et qu'elle était dangereuse.



3. Si votre "fuite" fait l'objet d'une couverture médiatique massive, il s'agit probablement d'une fausse fuite. L'un des signes révélateurs d'une fausse fuite est que les grands médias expliquent soigneusement à tout le monde à quel point elle est importante et ce qu'elle signifie. La BBC, Sky News, CNN et d'autres ont tous publié des articles et des vidéos explicatifs détaillant le contenu des fuites. Des porte-parole étatsuniens, à l'instar de John Kirby, ont déclaré que la presse ne devait pas parler des fuites, mais cela n'a fait aucune différence Nous savons que les médias d'entreprise ne sont qu'une extension de l'establishment et qu'ils ne rapportent que ce qu'on leur dit de rapporter. Ils n'ont aucun devoir de vérité ni aucun lien avec la réalité. S'ils publient les fuites, c'est parce qu'ils en ont reçu l'ordre, parce que cela sert le grand récit. Les fonctionnaires qui critiquent la presse pour avoir publié la "fuite" ne font qu'utiliser l'effet Streisand, le manuel "s'il vous plaît, ne me jetez pas dans la bruyère".

[Note de traduction : L'effet Streisand désigne un phénomène médiatique involontaire. Il se produit lorsqu'en voulant empêcher la divulgation d'une information que l'on aimerait cacher on aboutit au résultat inverse.Wikipedia].

4. Si la source de votre "fuite" est révélée immédiatement et publiquement, il s'agit probablement d'une fausse fuite. Dans les jours qui ont suivi la récente fuite, la presse a révélé le nom et le grade de l'auteur présumé de la fuite, son arrestation a été filmée et les vidéos envoyées à la presse, et il a été traduit en justice en public. Est-ce ainsi qu'opèrent les agences secrètes désireuses de dissimuler des informations importantes ?

À titre de comparaison, prenons le cas de Seth Rich. M. Rich était censé être à l'origine de fuites de courriels prouvant que le DNC (NdT : Congrès national démocrate) truquait les votes en faveur d'Hillary Clinton. Il est mort d'une balle dans le dos tirée par des agresseurs qui ne lui ont rien pris.

5. Si votre "fuite" vous dit ce que vous voulez entendre, il s'agit probablement d'une fausse fuite. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui vous dit seulement ce que vous voulez entendre, et cela vaut aussi pour les médias et les agences gouvernementales. Dans les "fuites" les plus récentes, nous voyons comment elles alimentent très commodément les deux côtés du récit de la guerre. L'une des "révélations" est que l'armée ukrainienne est à court de munitions antiaériennes. Cela signifie que, dans un avenir proche, la Russie pourrait potentiellement aplatir l'Ukraine grâce à sa supériorité aérienne. Il s'agit, de toute évidence, d'une propagande visant à soutenir l'idée que "l'Ukraine a besoin de notre aide". Elle sera utilisée pour affirmer que l'Occident "n'en a pas fait assez" pour protéger l'Ukraine et entraînera des demandes d'envoi d'argent et/ou d'armes supplémentaires. D'autre part, les "révélations" concernant l'épuisement des stocks de munitions et le nombre de victimes plus élevé que prévu, ainsi que la présence de forces spéciales de l'OTAN dans le pays, alimentent la position pro-russe des médias alternatifs occidentaux. "La Russie est en train de gagner", disent-ils, "et la présence des forces de l'OTAN montre que la Russie avait raison, ne croyez pas la désinformation occidentale".

Tout cela contribue à entretenir l'idée que le conflit représente des différences morales et stratégiques vitales, bien réelles et profondément ancrées, et qu'il ne s'agit pas simplement d'une guerre de territoire entre gangsters mondialistes rivaux, aussi précieuse pour son potentiel de distraction que pour toute autre chose. Nous avons assisté à quelque chose de similaire au début de l'année, avec la publication du rapport de Sy Hersh sur la "vérité" derrière le sabotage de Nord Stream 2, un initié anonyme affirmant que les États-Unis en étaient responsables. Les deux parties se rejettent la responsabilité, les deux parties détournent l'attention de l'impact réel - et probablement de l'objectif réel - de la fermeture de l'oléoduc. * Ayant établi comment repérer une fausse "fuite", nous pouvons voir que ces documents "hautement classifiés" du Pentagone entrent parfaitement dans la catégorie des "fausses fuites". La question qui se pose maintenant est la suivante : si les fuites sont des opérations psychologiques de l'État profond, quel en est l'objectif ?

Regardez les Rouges et les Bleus se disputer à ce sujet. Tout ce contenu est conçu, dans le langage des médias sociaux, pour stimuler l'engagement. Parce que le système s'est adapté, ils ne fabriquent plus de consentement, ils cultivent la participation. Les réfutations hargneuses et les louanges chaleureuses s'enregistrent de la même manière dans l'algorithme. Ils ne veulent pas votre accord, ils veulent votre attention. Et lorsqu'ils sentent que l'histoire est en train de perdre son public, eh bien, voici quelques faits super secrets que vous n'êtes pas censés connaître. Voici la véritable histoire derrière l'histoire, pourquoi ne pas aller sur Facebook et en parler à tout le monde ? Quel est le but ultime de ces fuites ? Le même objectif qu'un cliffhanger de fin de saison ou la mort d'un personnage majeur. Cela fait parler les gens, cela les attire dans leur histoire. Ils veulent que vous la lisiez, que vous en débattiez et que vous viviez dans la réalité qu'ils ont créée.