Inflammation massive et mortelle de plusieurs organes chez un adolescent après un vaccin de rappel contre la COVID-19 (TrialSite News)

Inflammation massive et mortelle de plusieurs organes chez un adolescent après un vaccin de rappel contre la COVID-19

Article originel : Fatal Massive Multiorgan Inflammation in a Teenager after COVID-19 Booster

TrialSIte News, 9.04.23

L'une des questions les plus dérangeantes de l'épidémiologie des décès dus au vaccin contre la COVID-19 est la suivante : pourquoi certaines personnes vont-elles bien et d'autres développent-elles des syndromes mortels fulminants ? Cela conduit à la question logique suivante : qui sera le prochain à mourir après la vaccination contre la COVID-19 ? C'est une question que les parents d'une jeune Japonaise de 14 ans auraient aimé poser avant qu'elle ne relève sa manche pour recevoir son troisième vaccin BNT1262b2 mRNA COVID-19/Pfizer (Comirnaty®), qui n'était ni médicalement nécessaire ni cliniquement indiqué. Dans d'autres pays, ce vaccin ne serait pas proposé et même l'OMS déclare que les enfants en bonne santé n'ont pas besoin de risquer la vaccination contre la COVID-19. Le cas a été publié par Nushida et al qui expliquent que l'adolescente était en bonne santé et qu'elle aurait pu souffrir du syndrome de stress post-traumatique à la suite des deux premières injections. Pour chacune des deux premières injections, elle s'est sentie malade et a manqué l'école - c'était un indice que les parents auraient dû noter. Après la troisième injection, sa sœur a remarqué qu'elle avait des difficultés à respirer et le lendemain, elle est décédée. Les enquêteurs ont procédé à une analyse détaillée pour écarter l'hypothèse d'une infection par le SRAS-CoV-2.

Ils ont constaté une inflammation massive dans pratiquement tous les organes examinés, ce qui correspond à un trouble inflammatoire multisystémique. Avec chaque injection successive, son corps semblait être progressivement préparé à réagir plus vigoureusement à la protéine Spike produite par l'ARNm Pfizer à longue durée de vie. Ce phénomène ne pouvant être prédit à l'avance, chaque parent doit comprendre que son enfant pourrait être le prochain à subir une réaction fatale. Les vaccins COVID ne sont pas nécessaires pour les enfants et les adolescents en bonne santé, déclare l'Organisation mondiale de la santé, 29 mars 2023. COVID vaccines are not needed for healthy kids and teens, says World Health Organization, Mar 29, 2023