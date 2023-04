Iran et Arabie Saoudite : Un gagnant-gagnant pour la Chine (The Craddle)

Iran et Arabie Saoudite : Un gagnant-gagnant pour la Chine Article originel : Iran and Saudi Arabia: A Chinese Win-Win Par Pepe Escobar The Craddle, 10.04.23

L'idée que l'Histoire a une fin, telle que promue par les néoconservateurs désemparés des années 1990, est erronée, car elle est dans un processus de renouvellement sans fin. La récente rencontre officielle entre le ministre saoudien des affaires étrangères Faisal bin Farhan al-Saud et le ministre iranien des affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian à Pékin marque un territoire qui était auparavant considéré comme impensable et qui a sans aucun doute causé du chagrin à la machine War Inc.

Cette simple poignée de main signifie l'enterrement de milliers de milliards de dollars qui ont été dépensés pour diviser et gouverner l'Asie occidentale pendant plus de quatre décennies. En outre, la guerre mondiale contre la terreur (GWOT), la réalité fabriquée du nouveau millénaire, a été le principal dommage collatéral à Pékin.

L'image de Pékin en tant que capitale de la paix a été imprimée dans l'ensemble du Sud, comme en témoigne un spectacle parallèle ultérieur où deux dirigeants européens, un président et un eurocrate, sont venus supplier Xi Jinping de se rallier à la position de l'OTAN sur la guerre en Ukraine. Ils ont été poliment éconduits.

Pourtant, les apparences étaient scellées : Pékin avait présenté un plan de paix en 12 points pour l'Ukraine, qualifié d'"irrationnel" par les néoconservateurs de la ceinture de Washington. Les Européens, otages d'une guerre par procuration imposée par Washington, ont au moins compris que quiconque s'intéresse de près ou de loin à la paix doit se plier au rituel de la courbette devant le nouveau patron de Pékin.



L'inutilité du JCPOA

Les relations Téhéran-Riyad ont bien sûr un long chemin à parcourir - de l'activation des accords de coopération signés en 1998 et 2001 au respect, dans la pratique, de la souveraineté mutuelle et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.

Tout est loin d'être résolu, qu'il s'agisse de la guerre menée par l'Arabie saoudite au Yémen ou du choc frontal entre les monarchies arabes du golfe Persique et le Hezbollah et d'autres mouvements de résistance au Levant. Pourtant, cette poignée de main est la première étape menant, par exemple, au prochain voyage du ministre saoudien des affaires étrangères à Damas pour inviter officiellement le président Bachar el-Assad au sommet de la Ligue arabe qui se tiendra à Riyad le mois prochain.

Il est essentiel de souligner que ce coup d'État diplomatique chinois a commencé il y a bien longtemps, lorsque Moscou a négocié à Bagdad et à Oman ; il s'agissait d'une évolution naturelle de la Russie, qui est intervenue pour aider l'Iran à sauver la Syrie d'une coalition croisée de vautours de l'OTAN et du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Le relais a ensuite été pris par Pékin, en parfaite synchronisation diplomatique. La volonté d'enterrer définitivement la GWOT et la myriade de ramifications désagréables de la guerre de terreur menée par les États-Unis était un élément essentiel du calcul, mais il était encore plus urgent de démontrer que le plan d'action global conjoint (JCPOA), ou l'accord sur le nucléaire iranien, n'avait plus lieu d'être.



La Russie et la Chine ont toutes deux fait l'expérience, de l'intérieur comme de l'extérieur, de la manière dont les États-Unis parviennent toujours à torpiller un retour au JCPOA, tel qu'il a été conçu et signé en 2015. Leur tâche a consisté à convaincre Riyad et les États du CCG que Téhéran n'a aucun intérêt à se doter d'armes nucléaires et qu'il restera signataire du traité de non-prolifération (TNP).

La finesse diplomatique chinoise a ensuite permis de faire comprendre que la crainte des monarchies du golfe Persique à l'égard du chiisme révolutionnaire est désormais aussi contre-productive que la crainte de Téhéran d'être harcelée et/ou encerclée par les salafistes-djihadistes. C'est comme si Pékin avait inventé une devise : laissez tomber ces idéologies floues et faisons des affaires.

Et des affaires, il y en a et il y en aura : mieux encore, sous la médiation de Pékin et avec la garantie implicite des deux superpuissances nucléaires que sont la Russie et la Chine.