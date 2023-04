L'Afrique du Sud tentera à nouveau de se retirer de la CPI pour permettre la visite de Poutine lors du sommet des BRICS (Reuters)

L'Afrique du Sud tentera à nouveau de se retirer de la CPI - Ramaphosa

Article originel : South Africa to try to withdraw from ICC again - Ramaphosa

Par Carien du Plessis

Reuters, 24.04.23





JOHANNESBURG, 25 avril (Reuters) - Le Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud, va tenter d'abroger l'adhésion du pays à la Cour pénale internationale (CPI), a déclaré mardi le président Cyril Ramaphosa, pour la deuxième fois.

La décision prise par le parti lors d'une réunion de son comité exécutif national s'est imposée après que la CPI ait délivré, le 17 mars, un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine, l'accusant du crime de guerre que constitue l'expulsion illégale de centaines d'enfants d'Ukraine.

"Le parti au pouvoir, l'African National Congress, a pris la décision de retirer l'Afrique du Sud de la CPI, principalement en raison de la manière dont la CPI a traité ce type de problèmes", a déclaré M. Ramaphosa aux journalistes lors d'une visite d'État du président finlandais, Sauli Niinisto.

Deux jours auparavant, le parlement sud-africain avait annoncé qu'il abandonnait un processus législatif de sept ans visant à retirer l'Afrique du Sud du Statut de Rome de la CPI.

Le processus a été abandonné parce que le parti au pouvoir en décembre a décidé que l'Afrique du Sud devrait plutôt rester dans la CPI et essayer d'apporter des changements de l'intérieur, une décision qui a maintenant été annulée.

Le mandat d'arrêt international contre Poutine a été délivré alors qu'il avait déjà été invité par l'Afrique du Sud au sommet des BRICS en août, et il obligerait l'Afrique du Sud à le remettre à la Cour pénale internationale de La Haye s'il mettait les pieds dans le pays...

Lire la suite