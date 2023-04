L'Arabie saoudite rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai (Peoples Dispatch)

L'Arabie saoudite rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai

Article originel : Saudi Arabia joins Shanghai Cooperation Organization

Peoples Dispatch, 30.03.23

Le gouvernement de l'Arabie saoudite a décidé de rejoindre l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en tant que partenaire de dialogue le mercredi 29 mars, ce qui en fait le troisième pays arabe à le faire après l'Égypte et le Qatar.

La décision d'adhérer à l'OCS a été prise lors d'une réunion du cabinet dirigée par le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, selon l'agence de presse étatique Saudi Press Agency (SPA). Le statut de partenaire de dialogue de l'Arabie saoudite peut être converti en membre à part entière du groupe à l'avenir.

L'OCS a été créée en 2001 et compte parmi ses membres la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Elle succède au groupe des Cinq de Shanghai. Par la suite, l'Inde et le Pakistan sont également devenus membres à part entière de ce groupement politique et stratégique, et l'Iran devrait y adhérer d'ici la fin de l'année.

La question de l'adhésion de l'Arabie saoudite à l'organisation a été abordée pour la première fois lors de la visite du président chinois Xi Jinping à Riyad en décembre de l'année dernière. Les Saoudiens ont également exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS Plus, qui regroupent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

La décision de l'Arabie saoudite de rejoindre l'OCS est une nouvelle indication de son éloignement progressif de la dépendance à l'égard de l'Occident, en particulier des États-Unis, et de son rapprochement avec l'Orient, selon un rapport du Global Times. L'Arabie saoudite est depuis longtemps le plus proche allié des États-Unis dans la région.

Cette décision fait suite à un accord de rapprochement signé entre l'Arabie saoudite et l'Iran, avec l'aide de la Chine.

Considérés comme des rivaux pour l'hégémonie régionale avant l'accord, l'Arabie saoudite et l'Iran ont maintenant accepté de rétablir leurs relations diplomatiques après sept ans. Les deux pays ont également convenu de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'autre. L'accord prévoit également l'établissement d'une plus grande coopération politique et stratégique entre les deux nations à l'avenir...

