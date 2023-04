Muhammad Kadhafi, ancien dirigeant libyen, est l'un des dirigeants africains qui a laissé une empreinte très forte sur le continent. Il a passé sa vie à se réinventer et on se souvient de lui pour son action en faveur des États-Unis d'Afrique. Même après 40 ans au pouvoir, Muhammad Gadaffi avait de grandes ambitions pour son pays et l'Afrique en général.

L'histoire de sa chute est largement centrée sur l'amour, l'argent et la trahison, mais le monument qu'il a créé reste l'un des plus remarquables du XXIe siècle.

Pendant son règne, Muhammad Gadaffi a fait preuve de beaucoup d'amour envers un pays particulier, son peuple et le président de ce pays. Mais à la fin, c'est ce même président, celui-là même qu'il considérait comme son ami, qui l'a trahi.

De quel pays s'agit-il et qui est son dirigeant ?

Le pays dont nous parlons ici est l'Ouganda et le dirigeant qui a trahi Kadhafi n'est autre que le dirigeant ougandais qui a propagé sa trahison.



En 2016, le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a écrit une lettre critiquant les États-Unis et l'Union africaine pour leur intervention en Libye et dans toute la région du Moyen-Orient. Il a également déclaré que les États-Unis et l'Union européenne n'avaient pas à déloger Kadhafi et Saddam Hussein d'Irak.