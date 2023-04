L'Occident prévoit d'écraser la Chine depuis très longtemps (Caitlin Johnston)

L'Occident prévoit d'écraser la Chine depuis très longtemps

Article originel : The West Has Been Planning To Crush China For A Very Long Time

Caitlin Johnston, 7.04.23

"La Chine se prépare à tuer des Etatsuniens et nous devons nous préparer à nous défendre", a déclaré Gordon Chang, propagandiste de l'empire, lors d'une interview accordée à Fox Business lundi.



Chang, qui a passé plus de deux décennies à prédire à tort l'effondrement imminent de la Chine, a bizarrement fait ces commentaires alors qu'il discutait d'une future attaque contre Taïwan. Bien entendu, Taïwan n'est pas les États-Unis et toute guerre potentielle entre Taïwan et le continent serait un conflit inter-chinois qui n'impliquerait pas nécessairement un seul Etatsunien, et Chang ne fait assurément pas partie d'un "nous" qui serait engagé dans un combat avec l'armée chinoise, quelles que soient les circonstances.

Chang présente son récit comme si la Chine menaçait les Etatsuniens chez eux, alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire qui est vrai : les États-Unis encerclent militairement la Chine depuis de nombreuses années et accélèrent rapidement leurs efforts en ce sens.



L'autre jour, les Philippines ont annoncé l'emplacement de quatre bases militaires auxquelles les États-Unis auront désormais accès dans le cadre de leur opération d'encerclement, la plupart d'entre elles étant situées dans les provinces septentrionales les plus proches de la Chine.



Dave DeCamp, d'Antiwar, écrit :

Trois des bases philippines seront situées dans les provinces du nord des Philippines, ce qui irrite la Chine car elles peuvent être utilisées comme points d'appui pour une lutte contre Taïwan. Les États-Unis auront accès à l'aéroport de Lal-lo et à la base navale de Camilo Osias, tous deux situés dans la province septentrionale de Cagayan. Dans la province voisine d'Isabela, les États-Unis auront accès au camp Melchor Dela Cruz.

L'armée étatsunienne pourra également s'étendre à Palawan, une province insulaire située dans la mer de Chine méridionale, des eaux contestées qui sont une source majeure de tensions entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis auront accès à l'île de Balabac, l'île la plus méridionale de Palawan.

Ces nouveaux sites s'ajoutent aux cinq bases auxquelles les États-Unis ont actuellement accès, ce qui porte à neuf le nombre total de bases dans lesquelles les États-Unis peuvent faire tourner leurs forces aux Philippines. L'expansion aux Philippines constitue une étape importante dans les efforts déployés par les États-Unis pour renforcer leurs moyens militaires dans la région afin de se préparer à une future guerre avec la Chine.



Il est donc très clair qui est l'agresseur et qui se prépare à attaquer qui. Les doreurs d'image impériaux comme Gordon Chang ne font que mentir lorsqu'ils présentent la militarisation de la Chine pour se défendre contre un encerclement étatsunien non déguisé comme une militarisation de la Chine pour attaquer les Etatsuniens.

Fait amusant : les fonctionnaires étatsuniens avaient l'habitude de prétendre que la Chine était folle et paranoïaque parce qu'elle disait que cet encerclement était en train de se produire. Dans le livre "Killing Hope : U.S. Military and CIA Interventions since World War II" (1995), William Blum écrit ce qui suit :

En mars 1966, le secrétaire d'État Dean Rusk s'est exprimé devant une commission du Congrès sur la politique étatsunienne à l'égard de la Chine. M. Rusk, semble-t-il, était perplexe devant le fait que "les dirigeants chinois communistes semblent parfois obsédés par l'idée qu'ils sont menacés et encerclés". Il a parlé de la "notion imaginaire, presque pathologique, selon laquelle les États-Unis et d'autres pays voisins cherchent à envahir la Chine continentale et à détruire le régime de Pékin". Le secrétaire d'État a ensuite ajouté :

"Seuls les dirigeants communistes chinois savent dans quelle mesure la "peur" de Peiping à l'égard des États-Unis est authentique et dans quelle mesure elle est artificiellement induite à des fins de politique intérieure. Je suis toutefois convaincu que leur désir d'expulser notre influence et nos activités du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est n'est pas motivé par la crainte que nous les menacions".



Autre fait amusant : grâce à une révélation de Daniel Ellsberg en 2021, nous savons maintenant que les commentaires du secrétaire d'État sur la folie et la paranoïa de la Chine, qui pensait que les États-Unis voulaient l'attaquer, ont été faits huit ans seulement après que les États-Unis eurent sérieusement envisagé de mettre en œuvre les plans qu'ils avaient élaborés pour lancer une frappe nucléaire sur la Chine continentale.

Les impérialistes occidentaux de tous bords reconnaissent depuis longtemps qu'un conflit dur avec la Chine sera nécessaire à un moment ou à un autre s'ils veulent continuer à dominer le monde. Dans son livre "Superpatriot" paru en 2005, Michael Parenti écrit que l'idéologie néoconservatrice unipolaire du "PNAC" (Project for the New American Century), qui avait alors pris le contrôle de la politique étrangère des États-Unis, était en fin de compte orientée vers un futur conflit avec la Chine :

"Le plan du PNAC envisage une confrontation stratégique avec la Chine et une présence militaire permanente encore plus importante dans tous les coins du monde. L'objectif n'est pas seulement le pouvoir pour lui-même, mais le pouvoir de contrôler les ressources naturelles et les marchés mondiaux, le pouvoir de privatiser et de déréglementer les économies de toutes les nations du monde, et le pouvoir de faire miroiter aux peuples du monde entier - y compris à l'Amérique du Nord - les bienfaits d'un "marché libre" mondial sans entraves. L'objectif final est d'assurer non seulement la suprématie du capitalisme mondial en tant que tel, mais aussi la suprématie du capitalisme mondial étatsunien en empêchant l'émergence de toute autre superpuissance potentiellement concurrente".



Mais on peut voir le scintillement de ce conflit imminent dans les yeux des impérialistes occidentaux bien avant tout cela. Dans une interview de 1902 (qui n'a été publiée qu'en 1966, un an après la mort de Churchill), Churchill a franchement exprimé son soutien à la partition de la Chine à un moment donné dans l'avenir, afin de préserver la domination de la "souche aryenne" sur les "nations barbares" :

L'Orient est intéressant, et personne ne peut lui accorder plus de valeur et d'intérêt que quiconque vient de l'Ouest.

Je pense que nous devrons prendre les Chinois en main et les réglementer. Je pense qu'à mesure que les nations civilisées deviennent plus puissantes, elles deviennent plus impitoyables, et le temps viendra où le monde supportera avec impatience l'existence de grandes nations barbares qui peuvent à tout moment s'armer et menacer les nations civilisées. Je crois à la partition définitive de la Chine - je dis bien définitive. J'espère que nous n'aurons pas à le faire de nos jours. La race aryenne est vouée à triompher.





Le mot "partition" signifie ici la division d'une nation en plusieurs petites nations, c'est-à-dire la balkanisation. Aujourd'hui encore, nous voyons les impérialistes occidentaux pousser à la partition de nations désobéissantes comme la Russie et la Syrie, et nous le voyons encore avec la Chine dans sa volonté d'amputer de façon permanente des régions comme le Xinjiang, Hong Kong et Taïwan de Pékin.

La taille de la Chine, sa cohésion sociale et sa position géostratégique sont depuis longtemps reconnues comme un problème potentiel pour les impérialistes occidentaux qui souhaitent assurer leur capacité de domination et de contrôle, et nous voyons aujourd'hui que tout cela est en train de se concrétiser. Churchill a déclaré à propos d'une future confrontation avec la Chine : "J'espère que nous n'aurons pas à le faire de nos jours", car cette confrontation a toujours été vouée à l'horreur, et aujourd'hui, à l'ère atomique, c'est bien plus vrai qu'en 1902.

En fait, nous n'avons pas à le faire de nos jours non plus. Nous n'avons pas à le faire à n'importe quel moment. La seule raison pour laquelle nous sommes poussés vers un conflit profondément dangereux avec la Chine est que c'est le seul moyen pour les impérialistes occidentaux de maintenir leur contrôle hégémonique sur cette planète, mais leur contrôle hégémonique de cette planète nous a amenés à un point d'escalade nucléaire sans fin et d'effondrement écosystémique imminent. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, c'est ce que je veux dire.

Il n'y a aucune raison pour que l'Occident n'accepte pas simplement l'existence d'autres puissances et cesse d'essayer de dominer tous les habitants de la planète. Nous sommes depuis longtemps gouvernés par des tyrans qui poussent continuellement notre monde vers la souffrance et la mort au nom de l'obtention de plus de pouvoir et de contrôle, mais nous n'avons pas besoin d'accepter leur domination. Ils n'ont pas une vision saine de notre espèce, et nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Leur règne est terminé dès qu'un nombre suffisant d'entre nous le décident.