Covid-19. L'univers dystopique des vaccinateurs bellicistes (Conservative Woman)

L'univers dystopique des vaccinateurs prétentieux Article originel : Dystopian world of the preening vaccine-mongers Par Angus Dalgleish Conservative Woman, 31.03.23

POURQUOI le gouvernement continue-t-il d'imposer les vaccins de rappel contre la Covid pour le printemps et l'été, sans aucune justification scientifique ?



La semaine dernière, j'ai demandé à participer à un forum du Policy Exchange sur le thème "Quel est l'avenir de la politique vaccinale ?" avec des intervenants de l'Agence britannique de sécurité sanitaire (Madame Jenny Harries), du gouvernement (l'ancien ministre de la santé Sajid Javid MP), de la Royal Pharmaceutical Society (Thorrun Govind) et de l'industrie pharmaceutique britannique (Susan Rienow), qui se trouve également être la présidente de Pfizer pour le Royaume-Uni. Le Policy Exchange est le groupe de réflexion "conservateur" qui a publié A Fresh Shot, The Future of Vaccines Policy in England en décembre 2022.

J'étais impatiente de savoir si des révélations allaient être discutées. Ma demande a d'abord été acceptée, mais après avoir rempli toutes mes coordonnées, ils ont dû avoir des doutes et le lendemain, j'ai été informée que l'événement était sursouscrit et que je ne pourrais pas y assister en personne. On m'a cependant donné un lien pour regarder en ligne, où j'ai pu observer de nombreux sièges vides.



L'événement était tout à fait extraordinaire par rapport à nos normes dystopiques actuelles, avec d'incroyables discours d'autosatisfaction de la part de tous les participants, confirmant l'excellence du programme de vaccination Covid, les plans pour les rappels du printemps et de l'été et la manière dont ces vaccins seront appliqués à toutes les menaces à venir.

Les cinq personnes autorisées à poser des questions étaient toutes diplômées de l'école d'obséquiosité d'Uriah Heep.

Il n'y a eu aucun fait, aucune mention des effets secondaires, aucune recherche de justification pour cette folie psychotique de masse.

Jenny Harries a parlé avec un étrange détachement hautain de la réalité, n'abordant pas une seule fois les aspects négatifs malgré les données et les statistiques du carton jaune dont elle doit avoir connaissance. Susan Rienow a réagi comme un personnage de dessin animé avec des signes de dollars à la place des yeux.



Cela a confirmé que le gouvernement britannique et ses agences - y compris les soi-disant groupes de réflexion - font preuve d'un déni grave et dangereux qui entraîne de nombreux décès par négligence médicale (vous pouvez arguer de l'incompétence, mais les faits sont là, il s'agit donc de négligence, et comme certains des 63 500 décès survenus l'année dernière sont le résultat direct de vaccinations inutiles, il s'agit en plus d'une négligence criminelle). Ils gaspillent également des milliards de livres sterling alors que le NHS a désespérément besoin de temps pour aider les personnes physiquement et mentalement affaiblies par la pandémie, sans parler des lésions causées par les vaccins.

J'ai déjà affirmé avec force que les rappels n'étaient pas du tout nécessaires car le vaccin est toujours contre les variantes Alpha et Delta qui ont depuis longtemps quitté la planète.

Il n'y a pas de protection croisée car la réponse est celle d'un péché antigénique classique ou d'une empreinte immunologique. Les variantes Omicron, si chères à Pfizer et Moderna, non seulement ne protègent pas contre les nouvelles variantes, mais les encouragent activement par le biais de l'amélioration dépendante des anticorps (ADE), ce qui explique pourquoi les patients boostés sont 50 % plus susceptibles d'attraper le Covid après leur vaccination que ceux qui refusent de le faire.