La Chine et le Brésil parviennent à un accord pour abandonner le dollar étatsunien comme monnaie intermédiaire (China Daily)

La Chine et le Brésil parviennent à un accord pour abandonner le dollar étatsunien intermédiaire Article originel : China, Brazil reach agreement to ditch intermediary US dollar Par Zhou Lanxu China Daily, 30.03.23

La Chine et le Brésil auraient conclu un accord pour commercer dans leurs propres monnaies, en abandonnant le dollar étatsunien comme intermédiaire, dans le cadre de l'utilisation croissante du renminbi chinois à l'échelle mondiale.

L'accord permettra à la Chine et au Brésil d'effectuer leurs transactions commerciales et financières massives directement, en échangeant des renminbis contre des reais et vice versa, au lieu de passer par le dollar, a rapporté l'AFP mercredi, citant le gouvernement brésilien.

"L'AFP cite l'Agence brésilienne de promotion du commerce et de l'investissement, qui estime que cette mesure permettra de réduire les coûts, de promouvoir un commerce bilatéral encore plus important et de faciliter les investissements.

Cette déclaration fait suite à celle de la Banque populaire de Chine, la banque centrale du pays, qui avait annoncé en février la signature d'un protocole de coopération avec son homologue brésilien sur la mise en place d'accords de compensation en renminbi au Brésil.

Ces accords stimuleront l'utilisation du renminbi pour les transactions transfrontalières entre les entreprises et les institutions financières des deux pays et faciliteront davantage le commerce et l'investissement bilatéraux, a déclaré la PBOC.