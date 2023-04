La ligne la plus importante de la déclaration conjointe Chine-France. Macron cherche-t-il à prendre ses distances avec les Etats-Unis ? (American Conservative)

La ligne la plus importante de la déclaration conjointe Chine-France Article originel : The Most Important Line in the China-France Joint Statement Par Ted Snider The American Conservative, 17,04,23

Le 7 avril, après trois jours et plusieurs heures de réunion, le président chinois Xi Jinping et le président français Emmanuel Macron ont publié une déclaration commune entre la France et la Chine. Cette déclaration contient de nombreuses informations intéressantes sur le commerce, la guerre nucléaire, la guerre en Ukraine, la crise alimentaire, le changement climatique, etc.

Mais la ligne la plus importante pourrait être une courte phrase de dix-neuf mots qui apparaît au début du document. Dans une section consacrée à la "promotion de la sécurité et de la stabilité mondiales", la Chine et la France déclarent qu'elles "cherchent à renforcer le système international multilatéral sous l'égide des Nations unies, dans un monde multipolaire".



La multipolarité est la vision du monde et le langage qui apparaissent fréquemment dans les déclarations conjointes Chine-Russie. C'est une chose que la Chine, la Russie ou les autres membres d'organisations internationales multipolaires telles que les BRICS ou l'Organisation de coopération de Shanghai appellent à équilibrer l'hégémonie étatsunienne dans un monde multipolaire. C'en est une autre pour un allié clé de l'OTAN.

Les Etats-Unis cherchent à maintenir un monde unipolaire avec les Etats-Unis à sa tête, sans "futurs concurrents mondiaux potentiels" - selon les termes du Defense Planning Guidance de 1992 - et l'Europe comme partenaire subordonné. La déclaration commune suggère que la France cherche à rompre avec ce projet...

