La réalité de la guerre en Ukraine selon The Telegraph (Vidéos choquantes)

Ukrainians Under Fire Refuse to Leave Huddled in basements just over a mile away from the front lines of Avdiivka, over 1,800 residents are refusing to be rescued from one of the most active battlegrounds in eastern Ukraine / Les Ukrainiens sous le feu de l'ennemi refusent de partir Blottis dans des sous-sols à un peu plus d'un kilomètre des lignes de front d'Avdiivka, plus de 1 800 habitants refusent d'être secourus de l'un des champs de bataille les plus actifs de l'est de l'Ukraine.