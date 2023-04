La Russie est toujours complice de la Grande Réinitialisation (Off Guardian)

La Russie est toujours complice de la Grande Réinitialisation

Article originel : Russia is still complicit in the Great Reset

Par Riley Waggaman

Off Guardian, 11.04.23

La Russie et la Grande Réinitialisation - Résistance ou complicité ? - un an après

Le système de paiement biométrique "Little Palms" de Sber pour les repas scolaires.

Il y a douze mois (plus quelques jours), nous avons participé à une table ronde animée par Whitney Webb et Kit Knightly, intitulée "Russia & the Great Reset - Resistance or Complicity ?" (La Russie et la Grande Réinitialisation - Résistance ou complicité ?)

Un bref résumé de notre position ("Oui, la Russie est complice de la Grande Réinitialisation" ; 3 avril 2022) est rapidement devenu le deuxième article le plus lu sur ce blog. En juillet, nous avons réexaminé cette question brûlante (Resetting Without Schwab : Russia & the Fourth Industrial Revolution), en nous appuyant sur l'ouvrage de Klaus Schwab intitulé Future of the Fourth Industrial Revolution (2018) pour nous guider dans les méandres technocratiques de Moscou. Quoi qu'il en soit. Nous avons pensé qu'il serait approprié et éducatif de profiter du premier anniversaire du débat Zoom pour mettre à jour notre pronostic. Ce qui suit est un addendum à l'article de juillet utilisant les mêmes catégories de la Grande Réinitialisation : les monnaies numériques, les villes sûres (et intelligentes), les "vaccins" génétiques et le développement durable.

Monnaies numériques Un ensemble de projets de loi sur le rouble numérique est actuellement en cours d'examen à la Douma d'État. Initialement prévue pour le 1er avril, la législation devrait être adoptée au début du mois de mai. Treize banques russes participent à un projet pilote de jeton numérique. Si l'essai est concluant, d'ici 3 à 5 ans, la CBDC de la Banque de Russie pourrait être utilisée pour les paiements sociaux, y compris les pensions, a rapporté Izvestia à la fin du mois de mars. La monnaie traçable et programmable a été présentée au public comme un outil permettant de contourner les sanctions et de réduire la corruption. Comme nous l'avons récemment souligné (le 29 janvier et le 28 mars), les activistes et les commentateurs russes, en particulier dans la sphère médiatique patriotique/conservatrice, n'y croient pas.

source: Katyusha.org. 17 janvier 2023

Source: Tsargrad.tv. 19 février 2023

Même dans les médias pro-Poutine, l'affirmation selon laquelle le rouble numérique mettra fin au gaspillage et à l'escroquerie du gouvernement n'est pas prise au sérieux. "Les vis seront serrées pour les citoyens ordinaires, alors qu'il y aura toujours des échappatoires pour les "serviteurs du peuple", a déclaré l'animateur de Tsargrad TV, Yuri Pronko, lors d'une émission diffusée le 9 mars. Deux semaines plus tard, M. Pronko a laissé entendre qu'il était illusoire de croire que le rouble numérique resterait facultatif. "Tout est donc facultatif. Cependant, l'histoire nous apprend qu'une grande partie de ce qui a commencé sur une base volontaire est devenue obligatoire en très peu de temps. L'histoire des vaccins contre la COVID, dont personne ne se souvient aujourd'hui, en est une confirmation éclatante", a ironisé le journaliste le 25 mars.

Des villes sûres (et intelligentes)

Le programme russe "Ville sûre" utilise "des solutions organisationnelles, informationnelles, analytiques, prédictives et d'autres solutions méthodologiques, techniques et technologiques pour assurer la sécurité et le développement durable des villes". Le réseau national de caméras de vidéosurveillance, soutenu par la technologie de reconnaissance faciale, n'a cessé de croître en taille et en sophistication. Une simple recherche sur Yandex a permis de découvrir une multitude d'activités au cours des deux dernières semaines. La région de Tyumen prévoit d'ajouter 378 caméras à son réseau Safe City de 4 500 caméras de vidéosurveillance, a écrit Fedpress.ru le 24 mars. Par ailleurs, les responsables de la ville de Voronezh finalisent les plans d'un "éco-quartier", ont rapporté les médias locaux le 25 mars : Le quartier numérique comprendra des interphones "intelligents" avec reconnaissance faciale, des entrées de parking avec reconnaissance des plaques d'immatriculation, une vidéosurveillance et des chargeurs de smartphones dans la cour.

Le 28 mars, le gouvernement de l'oblast de Leningrad a annoncé que 3 013 caméras de surveillance avaient été connectées au système Safe City de la région. D'ici juillet, les caméras de vidéosurveillance des établissements d'enseignement seront "intégrées dans un système Safe City unique, ce qui permettra de protéger les jeunes Léningradois des menaces extérieures", a déclaré le gouvernement régional dans un communiqué de presse. La région de Novgorod a installé 146 caméras de surveillance en 2022, ce qui porte à 700 le nombre total de caméras de vidéosurveillance dans le cadre de son programme "Safe City". "Les espaces publics de Veliky Novgorod et des régions de la région sont surveillés 24 heures sur 24", a déclaré un média local le 29 mars. À partir du 1er avril, les écoles de Rostov seront intégrées au système Safe City de la municipalité.

Le réseau Safe City installé dans la minuscule (selon les normes russes) République de Tchouvachie surveille plus de 1 300 endroits ; les caméras analysent les données en temps réel à l'aide d'algorithmes et de l'IA. Les services d'urgence et les services publics seront connectés au système d'ici la fin de l'année 2023, a rapporté Versia.ru le 7 avril.

L'introduction de systèmes d'identification biométrique et de "contrôle de la température" dans les écoles est sans doute l'aspect le plus inquiétant du programme Safe/Smart City. "Le fait est que le secteur de l'éducation est en train de se transformer en un marché pour les entreprises numériques", a déclaré Olga Chetverikova, directrice du Fonds de soutien aux valeurs traditionnelles de l'héritage de la patrie, en octobre. "Et si nous regardons les concours qu'ils ont annoncés : pour les appareils d'imagerie vidéo à Moscou - plus de 2 milliards de roubles. Un concours pour la fourniture d'appareils de dépistage corporel - 392 millions de roubles. Il devient clair que nous parlons d'affaires, que cela ne fait absolument rien pour les enfants, ni en termes d'éducation, ni en termes de santé, ni en termes de sécurité, mais que c'est d'un grand intérêt pour les structures informatiques commerciales".

Les "vaccins" génétiques Fin septembre, le Centre Gamaleya - le prétendu berceau du clone d'AstraZeneca Sputnik V - a annoncé qu'il commencerait à travailler sur son propre vaccin à ARNm. "La technologie des vaccins à ARNm présente un avantage très important : elle peut être administrée au moins tous les mois", a expliqué Denis Logunov, directeur adjoint de Gamaleya. Il a ajouté que les vaccins à ARNm de Moderna et de Pfizer étaient des exemples à suivre, car ils "confèrent tous deux une forte immunité après trois ou quatre vaccinations".

Un jour plus tard, l'institut public Vector a dévoilé ses propres projets de développement d'un vaccin à base d'ARNm. "Le développement de vaccins à ARNm est un domaine prometteur dans le monde entier. On s'attend à ce que les avantages du vaccin en cours de développement par rapport aux vaccins russes existants [...] soient la sécurité, la rapidité de production et le coût des médicaments", a rapporté TASS, citant un directeur adjoint de l'institut.

source: TASS

Le ministère de la santé a trouvé d'autres moyens d'accroître la "sécurité" et la "rapidité de production" des vaccins. En octobre, le ministère a adopté de nouvelles règles permettant d'accélérer l'approbation des vaccins COVID "mis à jour". Gamaleya, Vector et d'autres développeurs de vaccins russes n'ont plus qu'à tester leurs formules "améliorées" sur "50 volontaires en bonne santé". Pour accélérer le processus, les protocoles de ces "essais cliniques" peuvent commencer immédiatement, sans passer par l'examen standard des organismes de réglementation gouvernementaux. La nouvelle procédure d'approbation améliorée prendra entre 16 et 38 jours. Le directeur de Gamaleya, Alexander Gintsburg, a déclaré en janvier que Sputnik V devrait être mis à jour "tous les 9 à 10 mois", ajoutant que son équipe était déjà en train de développer un vaccin contre la souche dite "Kraken". Un mois plus tard, M. Gintsburg a annoncé que son nouveau "vaccin" COVID pour les enfants âgés de 6 à 11 ans avait passé avec succès les tests de sécurité et d'efficacité. La COVID a disparu des premières pages de l'actualité russe, alors à quoi tout cela sert-il ?

Développement durable Nous avons récemment publié un rapport sur la romance actuelle de la Russie avec les objectifs de développement durable et l'agenda ESG, mais nous avons omis quelques développements curieux. "Les banques [russes] déclarent qu'elles continueront à suivre la stratégie ESG, malgré l'isolement des agences de notation et d'analyse occidentales qui traitent de l'agenda du développement durable", a écrit Banking Review le 7 octobre.

De juillet 2021 à juillet 2022, le portefeuille de prêts ESG des banques russes a triplé pour atteindre 1,2 trillion de roubles, a rapporté le média. L'enthousiasme soutenu pour tout ce qui touche à l'ESG a été exprimé dans un article d'opinion publié par la Chambre de commerce de Russie en novembre.

Le 6 avril, le premier vice-président du conseil d'administration de Sberbank, Alexander Vedyakhin, a fait l'éloge de l'agenda ESG et a prédit qu'il "déterminerait l'avenir de la planète pour les décennies à venir".

En ce qui concerne les objectifs de développement durable (ODD), la deuxième étape de la feuille de route russe pour la mise en œuvre des ODD a débuté en 2023. Cinquante villes russes mono-industrielles participeront à un projet de suivi de la "société, de l'environnement et de l'écologie". Chaque municipalité recevra un plan personnalisé pour contribuer à la réalisation de l'utopie envisagée par les Nations unies. La poursuite des ODD par la Russie a reçu un grand coup de pouce à la fin du mois de décembre, lorsque le président russe Vladimir Poutine a promulgué la loi sur le système biométrique unifié. La base de données biométriques centralisée a été saluée par l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'agence des Nations unies pour les technologies de l'information et de la communication, pour ses caractéristiques hautement durables.

Épilogue Pour ne rien arranger, Poutine fréquente toujours Herman Gref, le banquier adorateur de Schwab qui est responsable de pas moins de 50 % de toutes les choses dégoûtantes que nous venons d'énumérer.

Absolument inacceptable. Source : Kremlin.ru .24 novembre 2022

Nous pensons toujours que la Russie est un endroit agréable et tranquille pour cultiver des pommes de terre et attendre patiemment que les chatbots sensibles exterminent tout le monde. À la fin, il n'y aura plus que vous, les chatbots et les pommes de terre. Les chatbots vous garderont comme animal de compagnie ; pour s'amuser, ils coderont instantanément un programme javascript qui vous enfoncera une pomme de terre dans la bouche toutes les 15 secondes, pour toujours. Mais oui, la Russie est toujours complice. En grande partie.

* Riley Waggaman est votre humble correspondant à Moscou. Il a travaillé pour RT, Press TV, Russia Insider, etc. Dans sa jeunesse, il a assisté à une fête sur la pelouse de la Maison Blanche où il a demandé à Barack Obama si le lanceur d'alerte emprisonné Bradley Manning (Chelsea était encore un garçon à l'époque) "avait passé de bonnes Pâques". Du bon temps, du bon temps. Vous pouvez vous abonner à son Substack ici, ou le suivre sur Twitter ou Telegram.