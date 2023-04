La Russie peut financer la guerre en Ukraine pendant une année supplémentaire malgré les sanctions, selon un document qui a fait l'objet d'une fuite (Washington Post)

La Russie peut financer la guerre en Ukraine pendant une année supplémentaire malgré les sanctions, selon un document qui a fait l'objet d'une fuite Article originel : Russia can fund war in Ukraine for another year despite sanctions, leaked document says Par Adam Taylor Washington Post, 26.04.23

Les services de renseignement étatsuniens estiment que la Russie sera en mesure de financer la guerre en Ukraine pendant encore au moins un an, même sous le poids croissant de sanctions sans précédent, selon des documents militaires étatsuniens qui ont fait l'objet d'une fuite.





Ces documents inédits donnent un rare aperçu de la manière dont Washington évalue l'efficacité de ses propres mesures économiques et de la teneur de la réaction qu'elles ont suscitée en Russie, où les services de renseignement américains constatent que les hauts fonctionnaires, les agences et le personnel des oligarques s'inquiètent des perturbations douloureuses - et s'y adaptent.

Bien que certaines élites économiques russes puissent ne pas être d'accord avec l'attitude du pays en Ukraine et que les sanctions aient nui à leurs entreprises, il est peu probable qu'elles retirent leur soutien au président russe Vladimir Poutine, selon une évaluation qui semble dater du début du mois de mars.

Moscou compte sur l'augmentation de l'impôt sur les sociétés, sur son fonds souverain, sur l'augmentation des importations et sur la capacité d'adaptation des entreprises pour atténuer les pressions économiques", peut-on lire dans une partie de l'évaluation, qui est classée "top secret", le niveau de classification le plus élevé...



