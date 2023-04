La surmortalité est-elle en augmentation en Angleterre et au Pays de Galles ? (Substack)

La surmortalité est-elle en augmentation ? L'instantané des données de l'ETT - semaine 14

Article originel : Are excess deaths on the increase? The TTE Data Snapshot - Wk 14

Par Carl Heneghan, Tom Jefferson, et Jason Oke

Trust The Evidence, Substack, 22.04.23

Cette semaine, nous avons examiné les décès enregistrés par l'ONS en Angleterre et au Pays de Galles. Au cours de la semaine se terminant le 7 avril 2023 (semaine 14), 10 089 décès ont été enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles. Ce chiffre est légèrement inférieur à la moyenne pour cette période de l'année, mais la date de Pâques fausse les comparaisons hebdomadaires.

Toutefois, l'évolution de la situation en 2023 est intéressante à analyser.

Il y a eu environ 20 000 décès de plus que l'année dernière à la même époque (environ 12 % de plus) et environ 16 000 de plus que la moyenne quinquennale. Nous avons examiné les données de l'OHID afin d'en comprendre les causes. La surmortalité en Angleterre concerne tous les âges et semble être due à la mention d'une maladie cardiovasculaire sur le certificat de décès.

Ce qui est également intéressant, c'est l'évolution des causes sous-jacentes au cours de la pandémie.

Le changement de la cause sous-jacente, qui s'éloigne de la covidie, est frappant. Cependant, ce changement est-il réel ou reflète-t-il les heuristiques et les biais qui affectent le processus de certification des décès ? Ce qui est mis en évidence, c'est le bruit qui entoure l'attribution de la cause du décès - nous avons écrit sur ce sujet à maintes reprises. L'évaluation des excès par rapport aux moyennes pose de nombreux problèmes. Toutefois, si l'on se fie aux données, il y a quelque chose d'anormal dans le nombre de décès d'origine cardiovasculaire. Mais qui sait ce qu'il faut penser de ces décès ? Nous avons d'ailleurs lancé TTE en publiant "Why it's Time to Investigate Excess Deaths in England and Wales" (Pourquoi il est temps d'enquêter sur la surmortalité en Angleterre et au pays de Galles). Nous nous répétons donc : "nous avons atteint le point de déclenchement d'une enquête de causalité".