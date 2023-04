La vie ou la dette - FMI et Banque mondiale : l'emprise du néocolonialisme et la recherche d'alternatives en Afrique (Tricontinental)

La vie ou la dette : l'emprise du néocolonialisme et la recherche d'alternatives en Afrique Article originel : Life or Debt: The Stranglehold of Neocolonialism and Africa’s Search for Alternatives Par Vijay Prashad The Tricontinental, 11.04.23

Seun Kuti est membre du groupe Egypt 80 et le plus jeune fils de Fela Kuti, pionnier de l'afrobeat nigérian et figure politique, dont l'album Zombies, sorti en 1976, a fortement critiqué la dictature militaire au pouvoir à l'époque et a inspiré la résistance du peuple nigérian. Près de quarante ans après la sortie de l'album de son père, le clip de Seun intitulé "IMF" évoque l'assaut permanent contre la souveraineté du peuple africain. Il met en scène des rangées de fonctionnaires du Fonds monétaire international (FMI) ressemblant de plus en plus à des zombies qui poursuivent un Africain et le transforment finalement en un monstre défiguré et obsédé par l'argent, identique à eux-mêmes.

L'illustration de ce dossier est basée sur des images fixes du clip "IMF" de Seun Kuti et Egypt 80 (Knitting Factory Records) avec M1 de Dead Prez, réalisé par Jerome Bernard et produit par Duck Factory.

Avant l'annonce de la pandémie par l'Organisation mondiale de la santé en mars 2020, les nations les plus pauvres du monde étaient déjà aux prises avec des niveaux d'endettement très élevés, voire impossibles à rembourser. Selon la Banque mondiale, entre 2011 et 2019, "la dette publique d'un échantillon de 65 pays en développement a augmenté de 18 % du PIB en moyenne - et de beaucoup plus dans plusieurs cas. En Afrique subsaharienne, par exemple, la dette a augmenté de 27 % du PIB en moyenne".1



La crise de la dette n'a pas eu lieu en raison des dépenses publiques consacrées à des projets d'infrastructure à long terme, qui pourraient éventuellement s'amortir en augmentant les taux de croissance et permettre à ces pays de sortir d'une crise permanente de la dette. Au contraire, ces gouvernements ont emprunté de l'argent sur de l'argent emprunté pour rembourser des dettes plus anciennes à de riches détenteurs d'obligations et pour payer leurs factures courantes (comme le maintien de l'éducation, de la santé et des services civiques de base). Dans les trente-trois pays subsahariens de notre échantillon, note la Banque mondiale, les dépenses courantes ont dépassé les investissements en capital dans une proportion de près de trois pour un.2 Lorsque la pandémie a frappé, les pays qui avaient adopté la politique de croissance de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour sortir de la crise de l'endettement ont vacillé. Lorsque la pandémie a frappé, les pays qui avaient adopté la politique de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour sortir de la crise de la dette par la croissance se sont retrouvés dans l'impasse. Les taux de croissance se sont contractés, ce qui a entraîné une explosion du volume de la dette.

Enregistrant, à sa manière, ce qui est universellement reconnu comme une crise de la dette insoluble dans les pays les plus pauvres, le Fonds monétaire international (FMI) a averti qu'une grave crise bancaire était susceptible d'émerger (tout en ignorant les facteurs à l'origine de ce scénario). Notre test de résistance bancaire mondial actualisé montre que, dans un scénario très défavorable, jusqu'à 29 % des banques des marchés émergents ne respecteraient pas les exigences en matière de fonds propres", a écrit le FMI en octobre 2022.3 Cela signifie que le contexte d'endettement élevé, d'inflation élevée et de faibles taux de croissance (avec des attentes réduites en matière d'emploi) pourrait conduire à l'effondrement d'un tiers des banques dans les pays les plus pauvres.