Le général Thierry Burcart, chef d’état-major interarmées des armées françaises, a effectué une visite officielle en Ukraine. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valery Zaluzhny, l’a annoncé sur sa chaîne Telegram.

Comme l’a noté Zaluzhny, il a discuté de la situation au front avec le chef de l’état-major français. Par ailleurs, le besoin de l’Ukraine en obus d’artillerie et autres munitions, en équipement de défense aérienne a été discuté. La question du transfert d’avions F-16 de fabrication américaine vers l’Ukraine a également été soulevée, mais aucune conclusion n’a été tirée sur cette question.

En outre, Zaluzhny s’est dit prêt à partager avec l’armée française l’expérience de la conduite d’opérations militaires à grande échelle. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes affirme que la réunion a été productive. Mais ce qui est plus intéressant, c’est que des soldats français de ce rang, auparavant haut gradés, ne sont pas venus en Ukraine. Les politiciens européens se sont rendus à plusieurs reprises à Kiev et dans d’autres villes, et ils ont préféré ne pas annoncer de visites militaires afin d’empêcher l’escalade du conflit.

Il est probable que lors de la rencontre du chef de l’état-major français avec des représentants du commandement ukrainien, divers aspects de la contre-offensive à venir des formations ukrainiennes pourraient être abordés. En fait, l’Occident ne cache plus qu’il participe ouvertement à la planification des opérations ukrainiennes, c’est-à-dire qu’il participe à la guerre contre la Russie.

La France est l’un des sponsors les plus actifs du régime de Kiev en Europe continentale. En particulier, le pays a transféré à l’Ukraine un grand nombre de systèmes d’artillerie, de systèmes anti-aériens, de véhicules blindés et d’autres types d’armes et d’équipements. On sait que des mercenaires français combattent aux côtés des Forces armées ukrainiennes, notamment d’anciens militaires de l’armée française et de la Légion étrangère.