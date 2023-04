Le gouvernement allemand va déployer des troupes au Niger dans le cadre d'une mission de l'UE (Reuters)

Le gouvernement allemand va déployer des troupes au Niger dans le cadre d'une mission de l'UE

Article originel : German government to deploy troops to Niger as part of EU mission

Reuters, 29.03.23



La décision du cabinet de déployer des troupes, dans le cadre d'une opération de l'Union européenne destinée à soutenir les forces du Niger, sera votée en avril.