Le mari d'une présentatrice radio de la BBC décédée après avoir reçu le vaccin contre la Covid-19 d'AstraZeneca intente une action en justice (Chronicle Live)

Le mari de la présentatrice radio du Nord-Est décédée après avoir reçu le vaccin contre la Covid-19 d'AstraZeneca intente une action en justice Article originel : Husband of North East radio presenter who died after AstraZeneca Covid-19 vaccine taking legal action Chronicle Live, 7.04.23

Le mari d'une présentatrice radio du Nord-Est décédée à la suite de complications liées au vaccin d'AstraZeneca intente une action en justice.



Lisa Shaw a présenté l'émission matinale de Heart Radio pendant de nombreuses années avant de rejoindre BBC Radio Newcastle. Âgée de 44 ans, elle est décédée en mai 2021, une semaine après avoir reçu son premier vaccin contre la Covid-19.

Gareth Eve, son mari, fait partie d'un groupe de familles qui ont perdu des êtres chers à cause des effets secondaires du vaccin. Ils poursuivent en justice les fabricants du vaccin d'Oxford-AstraZeneca.

Le père d'un enfant a déclaré qu'il avait essayé de "dialoguer avec le gouvernement, les députés et trois premiers ministres", mais que personne ne lui avait "tendu la main" en retour.

Il a déclaré à la BBC : "Ce n'est pas dans mes habitudes de me retourner et de dire que je veux poursuivre quelqu'un en justice, mais cela fait presque deux ans que nous essayons de dialoguer avec le gouvernement et les députés depuis la mort de Lisa et aucun d'entre eux ne nous a tendu la main ou n'a pris contact avec nous de quelque manière que ce soit.

"Si le gouvernement ou AstraZeneca ne veulent pas s'engager avec nous, que pouvons-nous faire d'autre ?

Les avocats du groupe ont envoyé à l'entreprise des lettres de protocole de pré-action en novembre.

Il s'agit de la première étape d'une action en justice au nom d'environ 75 plaignants, dont certains ont perdu des membres de leur famille et d'autres ont survécu avec des blessures...

