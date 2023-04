Le ministère de la justice de Joe Biden inculpe quatre Etatsuniens du Parti socialiste du peuple africain pour leurs opinions et activismes présumés "pro-russes" (Caitlin A. Johnstone)

Le ministère de la justice de Joe Biden inculpe quatre Etatsuniens pour avoir "militarisé" la liberté d'expression Article originel : Biden DOJ indicts four Americans for “weaponized” free speech Par Caitlin A. Johnstone Caitlin A. Johnstone

"Le service de renseignement étranger de la Russie aurait utilisé les droits du premier amendement - libertés que la Russie refuse à ses propres citoyens - pour diviser les Etatsuniens et interférer dans les élections aux États-Unis", a déclaré le procureur général adjoint Matthew G. Olsen dans le communiqué de presse du ministère de la justice concernant les inculpations, ajoutant : "Le ministère n'hésitera pas à dénoncer et à poursuivre ceux qui sèment la discorde et corrompent les élections étatsuniens au service d'intérêts étrangers hostiles, que les coupables soient des citoyens étatsuniens ou des individus étrangers à l'étranger".

Aujourd'hui, les autorités ont ajouté des charges contre quatre Etatsuniens qui auraient fait le travail de Ionov par l'intermédiaire de groupes tels que l'African People's Socialist Party et le Uhuru Movement en Floride, Black Hammer en Géorgie et un groupe politique non identifié en Californie - dans le cadre d'une tentative d'influencer la politique étatsunienne.

Le FBI a manifesté son intérêt pour ces activités présumées lors d'une série de perquisitions effectuées l'été dernier. Les autorités ont alors accusé un Moscovite, Aleksandr Viktorovich Ionov, d'avoir travaillé pendant des années pour le compte de représentants du gouvernement russe afin de financer et de diriger des groupes politiques marginaux aux États-Unis. Ionov aurait notamment conseillé les campagnes politiques de deux candidats non identifiés à des fonctions publiques en Floride.

Le nouvel acte d'accusation contenant ces charges consiste en une gymnastique verbale visant à dissimuler le fait que le ministère de la justice poursuit des citoyens étatsuniens pour des discours et des activités politiques aux États-Unis qui ne correspondent pas aux souhaits du gouvernement étatsuniens. Le grand jury affirme que le susnommé Ionov a "ordonné" à ces Etatsuniens de "publier de la propagande pro-russe" et des "informations destinées à semer la discorde aux États-Unis", ce qui est une allégation aussi vague et amorphe qu'il est possible de le faire.

Pour mémoire, Omali Yeshitela, fondateur et président du Parti socialiste du peuple africain et l'un des quatre Etatsuniens cités dans l'acte d'accusation, a catégoriquement nié avoir jamais travaillé pour la Russie. Au début du mois, avant que des poursuites ne soient engagées contre lui, le Tampa Bay Times l'a cité en ces termes : "Je n'ai jamais travaillé pour une organisation russe",

Je n'ai jamais travaillé pour un Russe. Jamais, jamais, jamais, jamais. Ils savent que je n'ai jamais travaillé pour la Russie. Leur problème, c'est que je n'ai jamais travaillé pour eux.



Mais il est important de noter que cela ne devrait pas avoir d'importance. En vertu du premier amendement, il est interdit au gouvernement de restreindre la liberté de chacun de s'exprimer comme il l'entend et de fréquenter qui il veut, ce qui inclut nécessairement d'être aussi vocalement pro-russe que l'on veut et de promouvoir les programmes politiques que l'on juge opportuns, qu'il s'agisse ou non de promouvoir les intérêts du gouvernement russe. L'acte d'accusation affirme que les quatre Etatsuniens se sont livrés à de l'"agit-prop" en "écrivant des articles contenant de la propagande et de la désinformation russes", mais même si nous prétendons qu'il s'agit (A) d'une affirmation quantifiable et (B) d'un fait avéré, la propagande et la désinformation sont des discours qu'il est constitutionnellement interdit au gouvernement de réprimer.

Il n'est pas raisonnable que le gouvernement rejette le premier amendement sous prétexte qu'il est "militarisé". Le gouvernement ne peut pas dicter quels discours sont valables et ce qui est considéré comme de l'"agit-prop" et de la "désinformation", car il définira toujours ces termes d'une manière qui lui est favorable, donnant ainsi plus de pouvoir aux puissants et enlevant du pouvoir au peuple. Le gouvernement ne peut pas dicter quels groupes politiques sont légitimes et lesquels sont des outils d'un gouvernement étranger, parce qu'on peut toujours compter sur les puissants pour définir ces désignations de manière à ce qu'elles leur profitent.