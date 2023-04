Le président centrafricains Touadera à l’école de Vladimir Poutine (Mondafrique)

Les journalistes, la société civile et les partis d’opposition subissent du harcèlement des autorités à l’approche d’élections locales et nationales prévues pour plus tard en 2023, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Plusinquiétant encore,les mercenaires du groupe Wagner participent désormais à la gestion brutale des opposants qu’ils cherchent, forts de leur réputation de brutes, à intimider de toutes sortes de façons...

