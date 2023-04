Le seuil de l'effondrement économique et la voie à suivre - Conversation avec le professeur Richard Wolff (Vidéo)

Richard D. Wolff est professeur émérite d'économie à l'université du Massachusetts, à Amherst, et professeur invité au programme d'études supérieures en affaires internationales de la New School University, à New York. Il est le fondateur de Democracy at Work et l'animateur de l'émission Economic Update, diffusée à l'échelle nationale.

The Brink Of Economic Collapse and The Path Forward | Conversation with Professor Richard Wolff / Le seuil de l'effondrement économique et la voie à suivre - Conversation avec le professeur Richard Wolff Richard D. Wolff est professeur émérite d'économie à l'université du Massachusetts, à Amherst, et professeur invité au programme d'études supérieures en affaires internationales de la New School University, à New York. Il est le fondateur de Democracy at Work et l'animateur de l'émission Economic Update, diffusée à l'échelle nationale.