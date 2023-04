AstraZeneca n'est plus disponible en Australie. Il existait un lien entre le vaccin AZ et un effet secondaire rare mais grave, la thrombose avec thrombocytopénie (TTS) AstraZeneca n'est plus disponible depuis le 20 mars 2023, de sorte qu'aucun autre cas de TTS lié à AstraZeneca ne peut survenir en Australie.