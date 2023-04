Le vaccin contre la Covid sera administré pour la première fois aux bébés vulnérables : Les responsables de la santé recommandent deux doses de Pfizer pour 60 000 nourrissons à risque âgés de 6 mois à 4 ans (Daily Mail)

Le vaccin contre la Covid sera administré pour la première fois aux bébés vulnérables : Les responsables de la santé recommandent deux doses de Pfizer pour 60 000 nourrissons à risque âgés de 6 mois à 4 ans.

Article originel : Covid jabs will be given to vulnerable BABIES for first time: Health chiefs recommend two Pfizer doses for 60,000 at-risk infants aged between 6 months and 4 years old

Daily Mail, 7.04.23



Les enfants à risque âgés de six mois à quatre ans peuvent bénéficier de deux vaccins Pfizer.

Les enfants souffrant d'asthme mal contrôlé et de maladies cardiaques chroniques sont également concernés...

Lire la suite