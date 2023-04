Les 10 principaux fonds spéculatifs ont réalisé un profit de 2 milliards de dollars grâce à la flambée des prix des denrées alimentaires due à la guerre en Ukraine (The Guardian)

Les 10 principaux fonds spéculatifs ont réalisé un profit de 1,5 milliard de livres sterling grâce à la flambée des prix des denrées alimentaires due à la guerre en Ukraine

Article originel : Top 10 hedge funds made £1.5bn profit from Ukraine war food price spike

The Guardian, 17.04.23

Analyse couvrant le premier trimestre

Les fonds spéculatifs figurent parmi les plus grands gagnants de la flambée mondiale des prix des denrées alimentaires qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À eux seuls, les dix plus grands fonds spéculatifs du monde ont réalisé des bénéfices estimés à près de 2 milliards de dollars.

L'analyse des bénéfices des 10 plus grands fonds spéculatifs pour le premier trimestre de l'année dernière montre qu'ils ont probablement gagné environ 1,9 milliard de dollars (1,5 milliard de livres sterling) en négociant deux produits alimentaires, les céréales et le soja, pendant la période précédant et suivant immédiatement l'invasion.

Les résultats, compilés par Unearthed, l'unité de journalisme d'investigation de Greenpeace, et l'organisation de journalisme à but non lucratif Lighthouse Reports, ont soulevé de nouvelles questions sur le rôle des fonds spéculatifs et d'autres spéculateurs dans le gonflement des prix des denrées alimentaires, alors que la crise mondiale du coût de la vie continue de sévir. Après que le président russe, Vladimir Poutine, a décidé de procéder à une invasion en février dernier, les prix de nombreux produits de base essentiels - dont beaucoup avaient déjà augmenté alors que le monde se remettait de la pandémie de Covid-19 - ont grimpé en réaction.r de l'année dernière soulève des questions sur le rôle des spéculateurs dans le gonflement des prix des denrées alimentaires...

