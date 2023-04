Les efforts antiterroristes des États-Unis déstabilisent les pays africains (The Intercept)

Les efforts antiterroristes des États-Unis déstabilisent les pays africains

Article originel : U.S. Counterterrorism Efforts Destabilizing African Nations

The Intercept, 12.04.23



Des officiers étatsuniens formés en Afrique ont tenté au moins neuf coups d'État sur le continent depuis 2008.



La semaine dernière, la vice-présidente Kamala Harris a achevé une tournée historique en Afrique, au cours de laquelle elle a présenté les États-Unis comme un partenaire fiable et digne de confiance en matière de sécurité et d'économie. Cette semaine, dans l'émission Intercepted, l'animateur Murtaza Hussain est rejoint par le journaliste d'investigation Nick Turse pour discuter de son dernier reportage sur les efforts antiterroristes des États-Unis en Afrique. Depuis le lancement de la guerre contre le terrorisme, les activités du gouvernement étatsunien en Afrique ont été davantage axées sur l'aide militaire que sur le soutien économique. Le voyage de Mme Harris intervient après une décennie d'investissements de la Chine dans les infrastructures et l'exploitation de ressources essentielles sur l'ensemble du continent, et après que l'administration s'est inquiétée de l'influence croissante du groupe mercenaire russe Wagner. Mais le soutien apporté par les États-Unis à la lutte contre le terrorisme dans la région depuis plus de 20 ans n'a pas permis d'améliorer la sécurité. Pendant cette période, les groupes terroristes se sont multipliés et les officiers africains formés par les États-Unis ont tenté au moins neuf coups d'État, dont huit ont été couronnés de succès. Hussain et Turse discutent de l'impact de l'engagement militaire étatsunien et de l'influence d'autres puissances étrangères...



